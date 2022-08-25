Shenzhou-14 Mürettebatına Uzay Aracının Dışındaki Faaliyetlerde Enerji Parçacığı Dedektörü Yardım Edecek - Son Dakika
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Shenzhou-14 Mürettebatına Uzay Aracının Dışındaki Faaliyetlerde Enerji Parçacığı Dedektörü Yardım Edecek

25.08.2022 11:51
Shenzhou-14 Mürettebatına Uzay Aracının Dışındaki Faaliyetlerde Enerji Parçacığı Dedektörü Yardım Edecek

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'n dan (CMSA) verilen bilgiye göre, Çin'in uzay istasyonunda ki ilk laboratuvar modülü olan Wentian'a yerleştirilen en erji parçacığı dedektörü, Shenzhou-14 mürettebatının uzay aracı dışındaki görevleri gerçekleştirmesine yardımcı olacak.

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'n dan (CMSA) verilen bilgiye göre, Çin'in uzay istasyonunda ki ilk laboratuvar modülü olan Wentian'a yerleştirilen en erji parçacığı dedektörü, Shenzhou-14 mürettebatının uzay aracı dışındaki görevleri gerçekleştirmesine yardımcı olacak. Wentian modülü yörüngede yaklaşık bir aydır istikrarlı şe kilde faaliyet gösteriyor ve Shenzhou-14 mürettebatı da bu sürede görevlerindeki ilk uzay aracı dışındaki faaliyet lerine yönelik antreman ve hazırlık yaptı. Parçacık radyasyonu, uzay aracı ve astronotların güvenliğ ine yönelik önemli bir tehdit. Wentian'a yerleştirilen en erji parçacığı dedektörü astronotların uzay aracı dışında ki görevlerini yüksek radyasyona sahip bir ortamda güvenli şekilde tamamlamak için ne zaman gerçekleştireceklerini seçmelerine yardımcı olabilir. Dedektör, esasen uzay istasyonunun yörüngesindeki yüksek enerjili protonlar, elektronlar, ağır demirler ve nötronları da içeren çeşitli parçacıkların enerjisini, doğrultusunu ve akışını ölçerek astronotların uzay aracı dışındaki görevleri, uzay malzemeleri, biyolojik deneyler ve uzay istasyonunun güvenliği için kilit öneme sahip verilerin sağlanmasında kullanılıyor. CMSA'nın verdiği bilgiye göre dedektörün çeşitli parçacıkları ve geniş bir enerji spektrumu aralığını tespit edebilen dört keşif modülü bulunuyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shenzhou-14 Mürettebatına Uzay Aracının Dışındaki Faaliyetlerde Enerji Parçacığı Dedektörü Yardım Edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Shenzhou-14 Mürettebatına Uzay Aracının Dışındaki Faaliyetlerde Enerji Parçacığı Dedektörü Yardım Edecek - Son Dakika
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