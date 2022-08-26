Sözcü, Dpp'nin Dış Destek Yardımıyla Taiwan'ın Bağımsızlığını Elde Etme Yönündeki Girişimlerini Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Sözcü, Dpp'nin Dış Destek Yardımıyla Taiwan'ın Bağımsızlığını Elde Etme Yönündeki Girişimlerini Kınadı

26.08.2022 00:11
Sözcü, Dpp'nin Dış Destek Yardımıyla Taiwan'ın Bağımsızlığını Elde Etme Yönündeki Girişimlerini Kınadı

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin, dış güçlerin desteğini isteyerek "Taiwan'ın bağımsızlığı" elde etme girişimlerinin, Çin'in...

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin, dış güçlerin desteğini isteyerek "Taiwan'ın bağımsızlığı" elde etme girişimlerinin, Çin'in yeniden birleşme ve ulusal modernleşme yolunu engellemeyeceğini belirtti. Ma, açıklamayı, Taiwan meselesinde doğru ile yanlışı karıştıran ve yanlış bir şekilde Çin ana karasını "Taiwan'a yönelik bir tehdit" olarak nitelendiren, sözde Çin Parlamentolararası İttifakı (IPAC) tarafından kısa süre önce başlatılan Hint-Pasifik forumuna ilişkin soru üzerine yaptı. IPAC denen örgütün, Taiwan meselesiyle ilgili provokasyonlar yapmaya çalışan aşırı Çin karşıtı ülkelerden oluşan küçük bir grup olduğunu belirten Ma, ana karanın, örgütün bazı üyelerine yaptırımlar uyguladığını kaydetti. Ma, DPP yetkililerinin bu tür çirkin örgütlerle iş tutmasının, "Taiwan'ın bağımsızlığını" elde etmek için Çin karşıtı dış güçlere bel bağlayan ayrılıkçı güçlerin gülünç girişimlerinden başka bir şey olmadığını söyledi. Sözcü, "Bu gibi hamleler, Çin'in yeniden birleşmesi ve ulusal modernleşme sürecini durdurmayacak" dedi.

YORUMLAR
500
Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde Çinli Sözcü: Pla'nın Tatbikatları Egemenlik ile Toprak Bütünlüğünün Korunmasına Yönelik Meşru Hamleler Çinli Sözcü: Pla'nın Tatbikatları Egemenlik ile Toprak Bütünlüğünün Korunmasına Yönelik Meşru Hamleler
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sözcü, Dpp'nin Dış Destek Yardımıyla Taiwan'ın Bağımsızlığını Elde Etme Yönündeki Girişimlerini Kınadı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
23:39 Başakşehir, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-1 mağlup ederek Konferans Ligi'nde gruplara kaldı
23:15 Galibiyet sonrası konuşan Jorge Jesus, tek endişesini dile getirdi: Onları mutlu etmek istiyorum
22:55 Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş'tan, Gülşen'in tutuklanasıyla ilgili yorum: Mahkeme hukuku katletti
22:51 ABD'de boş stadyumda cinsel ilişkiye giren çift para cezasına çarptırıldı
22:44 Ünlü şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne alkışlarla girdi!
22:41 Tutuklanan Gülşen'e, Fenerbahçe taraftarından destek! Ünlü şarkısını tribünde hep birlikte söylediler
22:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Gülşen ile ilgili ilk açıklama: Hemen serbest bırakılmalı
22:31 Bakan Nebati'den tutuklanan Gülşen hakkında ilk yorum: Şiddetle kınıyorum
22:13 İngiltere'de bir evin penceresinde fark edildi! Dev yılan korku saçtı!
21:58 Ünlü şarkıcı Gülşen'in avukatı konuştu: Kararın orantısız olduğunu düşünüyoruz, itiraz edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 00:11:38. #1.12#
SON DAKİKA: Sözcü, Dpp'nin Dış Destek Yardımıyla Taiwan'ın Bağımsızlığını Elde Etme Yönündeki Girişimlerini Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement