Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü: Çin Pazarı Yabancı Yatırımlar İçin Çekiciliğini Sürdürüyor - Son Dakika
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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü: Çin Pazarı Yabancı Yatırımlar İçin Çekiciliğini Sürdürüyor

25.08.2022 23:51
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü: Çin Pazarı Yabancı Yatırımlar İçin Çekiciliğini Sürdürüyor

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, ülkeye yönelik doğrudan yabancı yatırım (DYY) akışının devam etmesiyle birlikte Çin pazarının yabancı yatırımcılar için çekiciliğini sürdürdüğünü söyledi.

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, ülkeye yönelik doğrudan yabancı yatırım (DYY) akışının devam etmesiyle birlikte Çin pazarının yabancı yatırımcılar için çekiciliğini sürdürdüğünü söyledi. Çin ana karasındaki DYY bu yılın ilk yedi ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 17,3 arttı ve toplamda 798,33 milyar yuana yükseldi. Yabancı yatırım akışı ABD doları bazında da yüzde 21,5 artarak 123,92 milyar ABD dolarına ulaştı. Basın toplantısında yaptığı konuşmada Çin'in çekiciliğini dört faktöre bağlayan Sözcü Shu, Çin'in kapsamlı endüstriyel sistem, süper büyük bir pazar boyutu, sosyal istikrar ve uzun vadede olumlu ekonomik temelleri içeren kapsamlı endüstriyel sisteminin yabancı sermayeli şirketler için iyi bir temel oluşturduğunu ifade etti.

"(Çin'in) durmadan dışa açılan pazarı daha fazla fırsat sunuyor ve iş ortamında yapılan sürekli iyileştirmeler yabancı işletmelerin güvenini artırıyor" diyen Shu, Çin'in pazar erişimini daha da genişletmek için yabancı yatırımlara yönelik yeni bir negatif liste uyguladığını kaydetti. Shu, Çin'in aynı zamanda yabancı yatırımlara yönelik yasal çerçeveyi geliştirmek için 520 düzenlemeyi yürürlükten kaldırdığını, revize ettiğini ya da yürürlüğe koyduğunu ve yabancı işletmelerin meşru hakları ile çıkarlarını koruma çabalarını artırdığını söyledi. Yabancı şirketlerin karşı karşıya kaldığı zorlukları gidermeye yönelik çalışmalar da yapıldığını kaydeden Shu, hükümetin Kovid-19 pandemisine rağmen bu şirketlerin üretime devam etmelerine yönelik çabalarına atıfta bulundu.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü: Çin Pazarı Yabancı Yatırımlar İçin Çekiciliğini Sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü: Çin Pazarı Yabancı Yatırımlar İçin Çekiciliğini Sürdürüyor - Son Dakika
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