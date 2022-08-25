Çin ve Türkiye Parlamenter İşbirliğini Güçlendirme Sözü Verdi

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi (NPC) Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile video bağlantısı aracılığıyla görüştü ve her iki taraf da parlamenter alışverişi ve işbirliğini geliştirme sözü verdi. Li, iki cumhurbaşkanının rehberliğinde Çin-Türkiye ilişkilerinin sağlıklı gelişme ivmesini sürdürdüğünü ve çeşitli alanlarda pratik işbirliğinin ilerlemekte olduğunu söyledi. Li Çin'in, iki cumhurbaşkanının vardığı önemli fikir birliğini tam olarak uygulamak ve ikili stratejik işbirliği ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişimini ilerletmek için Türk tarafıyla birlikte çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Çin-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi için siyasi karşılıklı güven ve karşılıklı desteğin daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Li, Çin'in Türkiye'yi ulusal egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumada güçlü bir şekilde desteklediğini, Türkiye'nin ulusal koşulları ışığında kalkınma yolu seçimine saygı duyduğunu ve Türkiye'yi terörle mücadelesinde desteklediğini kaydetti. Tek Çin ilkesinin Çin'in diğer ülkelerle alışverişinin siyasi temeli olduğunu vurgulayan Li, Türkiye'nin tek Çin ilkesine uzun süredir devam eden bağlılığından ve Türkiye topraklarında hiç kimsenin Çin karşıtı ayrılıkçı faaliyetlerde bulunmasına izin vermeyeceğine dair beyanını yinelemesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Önde gelen gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Çin ve Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı teşvik etme sorumluluğunu paylaştığına değinen Li, Türkiye'yi Çin tarafının öne sürdüğü Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ne aktif olarak destek vermeye ve katılmaya çağırdı.

Türkiye'yi Çin ile Kuşak ve Yol işbirliği konusunda hükümetler arası anlaşma imzalayan ilk ülke olarak öven Li, iki tarafı kalkınma stratejilerinde daha fazla sinerji oluşturmaya, ekonomi, ticaret, yatırım ve diğer alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini ilerletmeye ve halklar arası alışverişi güçlendirmeye çağırdı. Çin Ulusal Halk Kongresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birçok düzeyde ve birçok kanal yoluyla iletişim ve alışverişte bulunmak ve birbirlerinin temel çıkarlarını ve başlıca kaygılarını gözetmek amacıyla çok taraflı parlamento organizasyonlarında koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmek istiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop da, Türkiye'nin Çin ile dostane ilişkiler geliştirmeye büyük önem verdiğini, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve Çin ile Kuşak ve Yol işbirliği, ticaret ve yatırım, kültür ve sağlık gibi alanlarda işbirliğini sürekli genişletmeye istekli olduğunu söyledi. Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Çin Ulusal Halk Kongresi ile alışverişini güçlendirmeyi ve Türk-Çin ilişkilerinde yeni gelişmeleri teşvik etmek için birlikte çalışmayı umduğunu da sözlerine ekledi.