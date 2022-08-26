Çinli Sözcü: Pla'nın Tatbikatları Egemenlik ile Toprak Bütünlüğünün Korunmasına Yönelik Meşru Hamleler - Son Dakika
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Çinli Sözcü: Pla'nın Tatbikatları Egemenlik ile Toprak Bütünlüğünün Korunmasına Yönelik Meşru Hamleler

26.08.2022 00:01
Çinli Sözcü: Pla'nın Tatbikatları Egemenlik ile Toprak Bütünlüğünün Korunmasına Yönelik Meşru Hamleler

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Perşembe günü yaptığı açıklamada Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) son dönemde Taiwan adası yakınlarında gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar ile eğitim faaliyetlerinin meşru olduğunu ve Çin egemenliği ile...

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Perşembe günü yaptığı açıklamada Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) son dönemde Taiwan adası yakınlarında gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar ile eğitim faaliyetlerinin meşru olduğunu ve Çin egemenliği ile toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik hamlelerden oluştuğunu söyledi. Tan bu açıklamaları ABD'li ve Japon yetkililerden Çin ordusunun gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar ve eğitim faaliyetlerine yönelik mesnetsiz suçlamalara cevaben gerçekleştirdi. Tan, "İlgili ülkelerden yetkililerin sözleri doğruyla yanlışı tamamen karıştırmaktan ve suçluyu başka yerde aramaktan başka bir şey değil, ki Çin de buna katı şekilde karşı çıktığını birden çok durumda net şekilde ifade etti" dedi.

PLA'nin Taiwan adası yakınlarında gerçekleştirdiği bir dizi askeri tatbikat ile eğitimin açık, şeffaf, profesyonel ve uygun olduğunu, aynı zamanda da provokatörler ile bela çıkaran taraflara bir uyarı ile karşı saldırı işlevi gördüğünü kaydeden Tan, krizi çıkaran taraf olan ABD'nin Taiwan Körfezi'nin iki yakasındaki gerilimin tüm sorumluluğunu üstlenmesi ve ABD tarafının ciddi biçimde tek-Çin ilkesine uyması ile hatalarını düzeltmek için gereken adımları acilen atması gerektiğini sözlerine ekledi. Japonya'nın da bir süredir ABD'nin Taiwan konusundaki sözleri ile eylemlerini tekrarladığını ve sözde "Çin askeri tehdidi" yaygarası kopardığını kaydeden Tan, bunun inanılmaz düzeyde sorumsuzca olduğunu ifade etti. "Japonya bir süredir savunma bütçesini ve askeri konuşlanmalarını artırıyor, bu da bölgedeki ülkeleri ve uluslararası toplumu yüksek teyakkuz düzeyine geçiriyor" diyen Tan, Japon tarafını saldırganlık tarihiyle samimi şekilde yüzleşmek, Çin tarafı hakkında karalama kampanyaları ve dedikodular yaymaktan uzak durmak ve komşularıyla karşılıklı güveni artırmak ve bölgesel barış ile istikrarı sürdürmek yönünde daha fazla şey yapmaya çağırdı. Taiwan Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin "Taiwan'ın bağımsızlığı" konusundaki son provokasyonlarına da yanıt veren Tan, Çin ordusunun "Taiwan'ın bağımsızlığını" isteyen ayrılıkçı eylemlere yönelik operasyonlar gerçekleştireceğini ve karşı önlemler alacağını kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çinli Sözcü: Pla'nın Tatbikatları Egemenlik ile Toprak Bütünlüğünün Korunmasına Yönelik Meşru Hamleler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli Sözcü: Pla'nın Tatbikatları Egemenlik ile Toprak Bütünlüğünün Korunmasına Yönelik Meşru Hamleler - Son Dakika
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