Ikea, Yeni Mali Yılda Çin'deki Yatırımlarını Artıracak - Son Dakika
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Ikea, Yeni Mali Yılda Çin'deki Yatırımlarını Artıracak

25.08.2022 20:21
Ikea, Yeni Mali Yılda Çin'deki Yatırımlarını Artıracak

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- İsveç merkezli küresel ev mobilyaları devi IKEA, yaptığı açıklamada, Çin'de uzun vadeli kalkınmayı taahhüt ettiğini ve yeni mali yılda Çin pazarına yapılan yatırımı daha da artıracağını belirtti.

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- İsveç merkezli küresel ev mobilyaları devi IKEA, yaptığı açıklamada, Çin'de uzun vadeli kalkınmayı taahhüt ettiğini ve yeni mali yılda Çin pazarına yapılan yatırımı daha da artıracağını belirtti. IKEA Çin Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, IKEA'nın ana şirketi Ingka Grup'un, 1 Eylül 2022'den 31 Ağustos 2023'e kadar olan mali yıl içinde Çin'e 5,3 milyar yuan (yaklaşık 773,32 milyon ABD doları) yatırım yapacağını duyurdu. Şirket, son üç yıl içinde Çin pazarına yaklaşık 10 milyar yuan yatırım yaptı. Şirkete göre, yeni yatırım, perakende kanallarının birleştirilip genişletilmesi ile dijitalleşme uygulamalarının desteklenmesi gibi alanlarda kullanılacak. IKEA Çin'in Başkan Yardımcısı Francois Brenti'ye göre, Çin pazarının tüketim kanalı değişikliklerine ilişkin ihtiyacı karşılayan şirket, geçen mali yılda 200'den fazla canlı yayın promosyonu gerçekleştirdi ve bu rakamın yeni mali yılda 1.000'e ulaşması bekleniyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ikea, Yeni Mali Yılda Çin'deki Yatırımlarını Artıracak - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Ikea, Yeni Mali Yılda Çin'deki Yatırımlarını Artıracak - Son Dakika
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