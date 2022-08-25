Çin, Kültürel Kalıntıların Korunmasında Büyük İlerleme Gösterdi

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Son 10 yıldır kültürel kalıntıların korunmasında kayda değer ilerleme kaydeden Çin, kaliteli geleneksel Çin kültürünün yaratıcı dönüşümü ve gelişimini teşvik ediyor. Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Çin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Rao Quan, 2021 sonu itibarıyla devlete ait 108 milyon adet (set) taşınabilir ve yaklaşık 767.000 adet taşınmaz kültürel kalıntı bulunduğunu belirtti. Çin'in Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi mekanlarının sayısının 56'ya ulaştığını ifade eden Rao, ülkenin bu konuda dünyada ikinci sırada geldiğini söyledi. Çin kültürünün sonraki nesillere aktarılması için somut olmayan kültürel mirasın korunması konusunda da kararlı ilerleme sergilendi. Günümüze kadar UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne giren 42 unsurla Çin bu konuda dünyada ilk sırada bulunuyor.