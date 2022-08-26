Rapor: Çin'in En İyi 100 Markasının 2022'deki Toplam Marka Değeri 1,24 Trilyon ABD Dolarına Ulaştı - Son Dakika
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Rapor: Çin'in En İyi 100 Markasının 2022'deki Toplam Marka Değeri 1,24 Trilyon ABD Dolarına Ulaştı

26.08.2022 00:01
Rapor: Çin'in En İyi 100 Markasının 2022'deki Toplam Marka Değeri 1,24 Trilyon ABD Dolarına Ulaştı

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Uluslararası pazar araştırma şirketi Kantar'ın Perşembe günü yayımladığı rapora göre, Çin'in en iyi 100 markasının toplam değeri 2022'de üst üste ikinci kez 1 trilyon ABD doları eşiğini aştı ve 1,24 trilyon dolara ulaştı.

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Uluslararası pazar araştırma şirketi Kantar'ın Perşembe günü yayımladığı rapora göre, Çin'in en iyi 100 markasının toplam değeri 2022'de üst üste ikinci kez 1 trilyon ABD doları eşiğini aştı ve 1,24 trilyon dolara ulaştı. 2022'nin en iyi 10 markası sıralamasında 204,4 milyar ABD doları tutarındaki marka değeriyle Tencent iki yıl üst üste birinciliği aldı. Marka değeri 137 milyar dolar olan perakende devi Alibaba ikinci sıraya yerleşirken, içki üreticisi Kweichow Moutai de 108,5 milyar dolarlık marka değeriyle üçüncü oldu. Bu yıl listeye katılan üst düzey yeni markalar arasında yaşam tarzı odaklı sosyal medya platformu Xiaohongshu, 6,6 milyar dolarlık marka değeriyle 37. sırayı alırken, 4,2 milyar dolar marka değerine sahip akıllı konuşma ve yapay zeka (AI) teknolojileri şirketi iFLYTEK de ilk 100 listesinde 53. sıraya yerleşti. Raporda, Çinli markaların denizaşırı pazarlardaki farkındalık seviyesinin geçen yıl belirgin şekilde arttığı kaydedildi. Denizaşırı operasyonlar, genelde Çin'in en iyi 100 markasının işlerinin yaklaşık yüzde 8,8'ine denk geldi. Kantar Büyük Çin CEO'su Doreen Wang, güçlü markaların zorlu ekonomik dönemlerin yarattığı etkiyi verimli şekilde azaltma potansiyeline sahip olduğunu belirterek Çinli markalara sürdürülebilir kalkınma konseptini benimseme ve zincirin tamamında inovasyon yeteneğini artırma önerisinde bulundu.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Rapor: Çin'in En İyi 100 Markasının 2022'deki Toplam Marka Değeri 1,24 Trilyon ABD Dolarına Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rapor: Çin'in En İyi 100 Markasının 2022'deki Toplam Marka Değeri 1,24 Trilyon ABD Dolarına Ulaştı - Son Dakika
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