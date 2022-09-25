Çin, Kovid'den Etkilenen Daha Fazla Piyasa Kuruluşunun Sosyal Sigorta Ödemelerini Ertelemesine İzin Verecek - Son Dakika
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Çin, Kovid'den Etkilenen Daha Fazla Piyasa Kuruluşunun Sosyal Sigorta Ödemelerini Ertelemesine İzin Verecek

25.09.2022 12:53
Çin, Kovid'den Etkilenen Daha Fazla Piyasa Kuruluşunun Sosyal Sigorta Ödemelerini Ertelemesine İzin Verecek

BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin'de hükümetin yayınladığı bir genelgeye göre, Kovid-19'un neden olduğu yükü hafifletmek için daha fazla piyasa kuruluşunun (özellikle küçük işletmelerin) sosyal sigorta primi ödemelerini geciktirmesine izin verilecek.

BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin'de hükümetin yayınladığı bir genelgeye göre, Kovid-19'un neden olduğu yükü hafifletmek için daha fazla piyasa kuruluşunun (özellikle küçük işletmelerin) sosyal sigorta primi ödemelerini geciktirmesine izin verilecek. Genelgede, bu aydan itibaren, eyalet düzeyindeki bölgelere, Kovid-19'dan etkilenen tüm yerel şahıs şirketleri, kamu kurumları, sosyal kuruluşlar ve mikro, küçük ve orta ölçekli firmaların bu ödemeleri ertelemelerine izin verme yetkisi verileceği belirtildi. Genelge, İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Maliye Bakanlığı ve Devlet Vergi İdaresi tarafından ortaklaşa yayınlandı. Çin, Mayıs ayı sonlarında bu politikanın kapsamını 5 sektörden 17'ye genişletmişti.

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Kaynak: Xinhua

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