0. Çkp Ulusal Kongresi'ne Katılacak Tüm Delegeler Seçildi - Son Dakika
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0. Çkp Ulusal Kongresi'ne Katılacak Tüm Delegeler Seçildi

25.09.2022 17:03
0. Çkp Ulusal Kongresi'ne Katılacak Tüm Delegeler Seçildi

BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Pazar günü yapılan resmi açıklamada, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yaklaşan 20. Ulusal Kongresi'ne katılmak üzere toplam 2 bin 296 delegenin seçildiği bildirildi.

BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Pazar günü yapılan resmi açıklamada, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yaklaşan 20. Ulusal Kongresi'ne katılmak üzere toplam 2 bin 296 delegenin seçildiği bildirildi. Açıklamada, Xi Jinping'in Yeni Bir Çağ için Çin Karakterli Sosyalizm Düşüncesi'nin rehberliğinde, delegelerin, ÇKP Merkez Komitesi'nin gerektirdiği yöntemler benimsenerek parti tüzüğü ve ÇKP Merkez Komitesi'nin şartlarına uygun olarak seçildiği belirtildi. Seçim sürecinin, partinin doğası ve amacını desteklediği, partinin genel liderliğine bağlı kalıp onu geliştirdiği ve parti içi demokrasiyi tamamen somutlaştırdığı belirtildi. Açıklamada, delegelerin ideolojik ve siyasi açıdan son derece nitelikli, iyi çalışma tarzlarına ve yüksek ahlaki standartlara sahip, devlet işlerini tartışmada yetkin ve çalışmalarında belirgin başarılar elde etmiş olan seçkin ÇKP üyelerinden oluştuğu vurgulandı. Açıklamada, delege yelpazesinin geniş bir temsili olduğu ve delegelerin ÇKP Merkez Komitesi tarafından belirlenen şartları karşılayan farklı sektör ve iş geçmişine sahip olduğu belirtildi. Açıklamada, delegeler arasında, hem lider konumunda görevli hem de ön saflarda çalışan parti üyelerinin, önemli sayıda kadın parti üyesinin ve etnik azınlık gruplarından olan üyelerin yanı sıra ekonomi, bilim ve teknoloji, milli savunma, yargı, denetçi ve kamu güvenlik sektörleri, eğitim, tanıtım, kültür, sağlık, spor ve sosyal idare gibi çeşitli sektörlerden üyelerin yer aldığı ifade edildi. Delegelerin uygunluğu, yaklaşan kongreye katılmalarından önce özel bir inceleme komitesi tarafından onaylanacak.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 0. Çkp Ulusal Kongresi'ne Katılacak Tüm Delegeler Seçildi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: 0. Çkp Ulusal Kongresi'ne Katılacak Tüm Delegeler Seçildi - Son Dakika
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