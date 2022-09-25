Çin Yıllık Konut Yenileme Hedefine Yaklaştı - Son Dakika
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Çin Yıllık Konut Yenileme Hedefine Yaklaştı

25.09.2022 11:43
Çin Yıllık Konut Yenileme Hedefine Yaklaştı

BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin İskan ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, ülke bu seneki kent içi alanlardaki eski konutları yenileme hedefine yakında ulaşacak.

BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin İskan ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, ülke bu seneki kent içi alanlardaki eski konutları yenileme hedefine yakında ulaşacak. Bakanlığın internet sitesinde, 2022 yılının ilk sekiz ayında, ülkenin yıllık hedefinin yüzde 94,4'ünü oluşturan 48.300 eski kent içi yerleşim bölgesinin yenilenmesine başladığı kaydedildi. Bakanlık, halen devam eden yenileme projelerinden yaklaşık 7,99 milyon hanenin yararlanacağını belirtti. Hükümet, 2022 yılında 51.000 eski kent içi yerleşim bölgesini yenilemeyi ve bundan 8,4 milyon hanenin faydalanmasını hedefliyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Kalkınma Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Yıllık Konut Yenileme Hedefine Yaklaştı - Son Dakika

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