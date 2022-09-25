Çin'de Tarim Nehri'nin Ana Kolunda 80 Günlük Sel Mevsimi Sona Erdi - Son Dakika
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Çin'de Tarim Nehri'nin Ana Kolunda 80 Günlük Sel Mevsimi Sona Erdi

25.09.2022 11:53
Çin'de Tarim Nehri'nin Ana Kolunda 80 Günlük Sel Mevsimi Sona Erdi

BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı Cumartesi günü, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Çin'in en uzun iç nehri olan Tarim Nehri'nin ana kolunda 80 günlük sel mevsiminin sona erdiğini söyledi.

BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı Cumartesi günü, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Çin'in en uzun iç nehri olan Tarim Nehri'nin ana kolunda 80 günlük sel mevsiminin sona erdiğini söyledi. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, nehir üzerinde bulunan hidrolojik istasyonlarda ölçülen en yüksek su seviyesi Perşembe günü yerel saatle saat 20.00 itibarıyla uyarı seviyesinin altına indi. Tarim Nehri'nin ana koluyla nehre dökülen 24 kolunda Mayıs ayından bu yana yağmur ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle eriyen karlar yüzünden seller meydana geliyordu. Bakanlık, bu seller karşısında harekete geçen su kaynakları yetkililerinin gerekli önlemleri alarak bu nehirler üzerinde bulunan su rezervuarlarının, barajların ve diğer su koruma projelerinin normal işleyişini garanti ettiklerini söyledi. Sel sularının yönü değiştirilerek ilave 630.600 mu (42.040 hektar) büyüklüğünde bir tarım alanı sulandı ve Fırat kavağı ormanlarına su sevk edildi. 1.321 km uzunluğundaki Tarim Nehri nüfus yoğunluğunun düşük olduğu çorak Tarim Havzası boyunca uzanıyor.

Çin'de Tarim Nehri'nin Ana Kolunda 80 Günlük Sel Mevsimi Sona Erdi

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Tarim Nehri'nin Ana Kolunda 80 Günlük Sel Mevsimi Sona Erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Tarim Nehri'nin Ana Kolunda 80 Günlük Sel Mevsimi Sona Erdi - Son Dakika
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