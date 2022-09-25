Yangtze Nehri'nde Kuraklığın Giderilmesine Yönelik Su Temini Genel Olarak Güvence Altına Alındı - Son Dakika
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Yangtze Nehri'nde Kuraklığın Giderilmesine Yönelik Su Temini Genel Olarak Güvence Altına Alındı

25.09.2022 16:33
Yangtze Nehri'nde Kuraklığın Giderilmesine Yönelik Su Temini Genel Olarak Güvence Altına Alındı

BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamada, Yangtze Nehri'nin kuraklıktan etkilenen bölümünde bu durumun giderilmesine yönelik su temininin devam eden kuraklığa rağmen genel olarak güvence altına alındığı kaydedildi.

BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamada, Yangtze Nehri'nin kuraklıktan etkilenen bölümünde bu durumun giderilmesine yönelik su temininin devam eden kuraklığa rağmen genel olarak güvence altına alındığı kaydedildi. Bakanlığın afet yönleme yetkililerinden Yao Wenguang, "İnsanlar için içme suyunun güvenliği temel olarak sağlandı ve büyük ile orta ölçekli sulu araziler ve kentsel bölgelere su tedariği etkin şekilde gerçekleştirildi" dedi. Yao, Yangtze Nehri Havzası'ndaki yağışın yüksek sıcaklıklar nedeniyle Temmuz'dan bu yana normalde aynı dönemde görülen yağıştan yüzde 50 daha az olduğunu ifade etti. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, kuraklık hala 29,85 milyon mu'luk (1,99 milyon hektar) tarım arazisini ve Chongqing, Hunan, Jiangxi, Hubei, Anhui ile Guizhou'daki 290.000 kişiyi etkilemeye devam ediyor. Yao, bakanlığın kuraklıkla daha iyi mücadele etmek için su ikmal projesini optimize etmeye ve suyun korunması ile su kaynaklarının yönetimini kolaylaştırmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangtze Nehri'nde Kuraklığın Giderilmesine Yönelik Su Temini Genel Olarak Güvence Altına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangtze Nehri'nde Kuraklığın Giderilmesine Yönelik Su Temini Genel Olarak Güvence Altına Alındı - Son Dakika
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