Çin'de Üretim Araçlarının Fiyatları Arttı

BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin hükümetinin takip ettiği sermaye mallarının çoğunun fiyatı, Eylül ortasında ay başına göre arttı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verdiği bilgiye göre, hükümet tarafından takip edilen ve çoğunlukla imalat için kullanılan dikişsiz çelik borular, benzin, kömür, gübre ve bazı tarım ürünlerini içeren 50 ana maldan 30'unun fiyatları yükselirken, 17'sininse düştü. Domuz fiyatı da Eylül ortasında yüzde 0,9 artarak kilogram başına 23,7 yuana (yaklaşık 3,39 ABD doları) çıktı. Ulusal İstatistik Bürosu'nun her 10 günde bir yayınladığı bilgiler, 31 eyalet düzeyindeki bölgeden 2.000'e yakın toptancı ve dağıtımcıyla yapılan ankete dayanıyor.