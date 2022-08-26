Çin, Yeniden Kullanılabilir Alt Yörüngesel Aracın Testini Başarıyla Tamamladı

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cuma günü kendi geliştirdiği yeniden kullanılabilir bir alt yörünge aracının testini başarılı şekilde tamamladı.
Aracı geliştiren Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi'nin verdiği bilgilere göre araç, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden "dikey olarak" fırlatıldı.
Araç, kontrol ve bakım işlemlerinden sonra ikinci kez fırlatıldı.
Alt yörüngesel uçuşunu belirlenen prosedüre göre tamamlayan araç, Alxa Sağ Sancağı Havalimanı'na "stabil ve yatay şekilde" iniş gerçekleştirdi.
Böylelikle Çin ilk kez bir alt yörüngesel aracın yeniden kullanılabilir uçuşunu başarılı şekilde gerçekleştirmiş oldu.
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