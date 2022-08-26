Böylelikle Çin ilk kez bir alt yörüngesel aracın yeniden kullanılabilir uçuşunu başarılı şekilde gerçekleştirmiş oldu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin, Yeniden Kullanılabilir Alt Yörüngesel Aracın Testini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika

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