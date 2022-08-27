Xi, Yabancı Uzmanları, Çin ve Diğer Ülkeler Arasındaki İletişimi Desteklemeleri Yönünde Katkıda Bulunmaya Çağırdı - Son Dakika
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Xi, Yabancı Uzmanları, Çin ve Diğer Ülkeler Arasındaki İletişimi Desteklemeleri Yönünde Katkıda Bulunmaya Çağırdı

27.08.2022 09:51
Xi, Yabancı Uzmanları, Çin ve Diğer Ülkeler Arasındaki İletişimi Desteklemeleri Yönünde Katkıda Bulunmaya Çağırdı

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Yabancı Diller Yayınevi'nde çalışan yabancı uzmanları, Çin ve dünyadaki diğer ülkeler arasındaki iletişimiletişim ve etkileşimi teşvik etmeye ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşa etmeye çağırdı.

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Yabancı Diller Yayınevi'nde çalışan yabancı uzmanları, Çin ve dünyadaki diğer ülkeler arasındaki iletişimiletişim ve etkileşimi teşvik etmeye ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşa etmeye çağırdı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, açıklamayı, Perşembe günü yayınevinde çalışan personele cevaben yazdığı mektupta yaptı.

Xi mektupta, 70. kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınevinin bütün üyelerini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Xi mektubunda, farklı ülke ve kültürel geçmişlerden gelen uzmanların, Çin ve Çin kültürüne olan sevgisini paylaşarak, ülkenin yabancı okurlara hizmet eden çeviri ve yayın çalışmalarına önemli katkılarda bulunduklarını vurguladı. ÇKP'nin, insanları Çin'in benzersiz modernleşme sürecine öncülük etmeye ve insani gelişim için yeni bir model oluşturmaya yönlendirdiğini vurgulayan Xi, doğru ve etkili çevirilerin, dünyanın Çin'i yeni dönemde daha iyi anlamasına yardımcı olacağını ve Çin ile yabancı medeniyetler arasında karşılıklı öğrenme ve etkileşimi desteklemede önemli rol oynayacağını bildirdi. Xi, yabancı uzmanları, Çin'in hikayelerini dil ve kültür engellerini kolaylıkla kırabilecek mükemmel bir çeviri yoluyla anlatmada güçlerini birleştirmeye devam etmeye çağırırken, böylece daha fazla yabancı okuyucunun Çin'i anlayabileceğine işaret etti.

1952'de kurulan Yabancı Diller Yayınevi, 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra yabancı dillerde yayın yapan ilk yayınevi. 40'tan fazla dilde 30.000'den fazla eseri çevirip basan yayınevi, küresel olarak 400 milyondan fazla kopya dağıttı. Yayınevinde görevli beş yabancı uzman, Xi'ye kısa süre önce gönderdikleri mektupta, "Xi Jinping: Çin'in Yönetimi" gibi kitapların çevirisi ve yayınlanması süreçlerindeki deneyimlerini anlatırken, uluslararası okuyucuların Çin'i anlamalarına yardımcı olan çalışmalara katılmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Yabancı Uzmanları, Çin ve Diğer Ülkeler Arasındaki İletişimi Desteklemeleri Yönünde Katkıda Bulunmaya Çağırdı - Son Dakika

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