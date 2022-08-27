Çin'in Hizmet Ticareti Temmuz'da 468,4 Milyar Yuana Ulaştı - Son Dakika
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Çin'in Hizmet Ticareti Temmuz'da 468,4 Milyar Yuana Ulaştı

27.08.2022 09:31
Çin'in Hizmet Ticareti Temmuz'da 468,4 Milyar Yuana Ulaştı

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Cuma günü açıklanan resmi veriler, ülkenin hizmet ticaretinin Temmuz ayında toplamda 468,4 milyar yuana (yaklaşık 68,39 milyar ABD doları) ulaştığını gösterdi.

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Cuma günü açıklanan resmi veriler, ülkenin hizmet ticaretinin Temmuz ayında toplamda 468,4 milyar yuana (yaklaşık 68,39 milyar ABD doları) ulaştığını gösterdi. Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin verdiği bilgiye göre hizmetler ihracatı geçen ay 204 milyar yuana ulaşırken, hizmetler ithalatı da 264,4 milyar yuan olarak gerçekleşti ve 60,4 milyar yuan ticaret açığına sebep oldu. Durma döneminde ulaştırma hizmetleri 187,4 milyar yuanlık ticaret hacmiyle hizmet ticaretine en büyük katkıyı yaptı. Ülkenin mallar ve hizmetler ticareti Temmuz ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11 artarak toplamda 3,9151 trilyon yuan oldu.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Hizmet Ticareti Temmuz'da 468,4 Milyar Yuana Ulaştı - Son Dakika
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