Çin, Güncellenen Sağlık Beyan Kartıyla Gümrük İşlemlerini İyileştirecek - Son Dakika
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Çin, Güncellenen Sağlık Beyan Kartıyla Gümrük İşlemlerini İyileştirecek

26.08.2022 17:51
Çin, Güncellenen Sağlık Beyan Kartıyla Gümrük İşlemlerini İyileştirecek

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi, gümrük prosedürlerini kolaylaştırmak ve gümrük işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla, seyahat edenlere yönelik bazı şartları kaldıran yeni sürüm sağlık beyan kartına geçecek.

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi, gümrük prosedürlerini kolaylaştırmak ve gümrük işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla, seyahat edenlere yönelik bazı şartları kaldıran yeni sürüm sağlık beyan kartına geçecek.

31 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan Çin Halk Cumhuriyeti Çıkış/Giriş Sağlık Beyan Kartı'nın dokuzuncu sürümü, ülkeye giriş ve çıkış yapan yolcuların nükleik asit testi sonuçlarını, enfeksiyon geçmişlerini ve aşılanma tarihlerini bildirme zorunluluğunu sona erdiriyor.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nden bir yetkili Cuma günü yaptığı açıklamada, "Sağlık beyan kartının yeni sürümü, gümrük beyanında etkinliğin artırılmasını hedefliyor" diyerek Kovid-19 önleme ve kontrol önlemlerinin gevşetilmeyeceğini ve sınır girişlerinde salgın önleme ve kontrolü açısından esaslı bir değişiklik olmayacağını sözlerine ekledi.

İdareye göre yeni sürüm daha önceki sürümlere dayanarak bazı iyileştirme ve ayarlamalar da içerecek ve gümrük prosedürlerini kolaylaştırmak için çevrimiçi doğrulama fonksiyonlarını da uygulamaya koyacak.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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