Çin'in Erken Pirinç Üretimi 2022 Yılında Yüzde 0,4 Arttı

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, ülkenin erken pirinç üretiminin bu sene hükümet destek politikalarının başarılı olması sayesinde yüzde 0,4 arttığını kaydetti.

NBS verilerine üretim, 2021 yılındaki seviyeden 106.000 ton artarak 28,12 milyon tona ulaştı.

NBS'nin üst düzey yetkilisi Wang Guirong, bu senenin başından beri hükümetin çift mahsul pirinç üretimini istikrara kavuşturmak amacıyla en düşük pirinç satın alma fiyatını yükseltme ve başlıca tahıl üreten ilçeler için teşvikleri artırmanın da aralarında olduğu çok sayıda tedbir aldığını ifade etti.

Wang, bu sene Mayıs-Haziran ayları arasındaki olumsuz hava koşulları sebebiyle birim alan başına erken pirinç veriminin geçen seneye kıyasla yüzde 0,1 düştüğünü de sözlerine ekledi.

Wang, bereketli bir yaz hasadı ve istikrarlı erken pirinç üretiminin bu sene tahıl hasadı için iyi bir temel oluşturduğunu ve ekonomik temellerin istikrara kavuşturulması amacıyla güçlü bir destek sağladığını söyledi.