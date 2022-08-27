Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Yetkilisi: Çin Bu Yılki Enflasyon Hedefini Tutturma Kapasitesine Sahip

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan Cuma günü yapılan açıklamada, Çin'in bu yıl yüzde 3 civarında olan enflasyon hedefini tutturma kapasitesine sahip olduğu kaydedildi. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Yang Yinkai, üretim, tedarik, depolama ve kilit mallara yönelik pazarlama sistemleriyle birlikte ülkenin genelde fiyatlar üzerinde istikrarı sağladığını kaydetti. Çin'de enflasyonun ana kıstası olan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Temmuz ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,7 arttığını ve bunun da büyük ekonomiler ile gelişmekte olan ülkelerin çoğunun altında olduğunu belirten Yang, "İthal enflasyon baskısı, domuz fiyatlarındaki mevsimsel artış ve geçen senenin aynı dönemindeki düşük baz etkisi nedeniyle TÜFE bu yılın ilerleyen aylarında ve gelecek yılın ilk çeyreğinde geride kalan aylara göre bir miktar daha yüksek olabilir" yorumunda bulundu. Çin Devlet Konseyi'nin bu ayın başlarında gerçekleştirdiği yönetim toplantısında, sosyal yardımların artırılması mekanizmasının Eylül 2022-Mart 2023 aralığında fiyat artışlarına uygun şekilde ayarlanmasına karar verilmişti. Yang, "Mekanizmanın tetikleyicilerinden biri olan TÜFE'nin yıllık bazdaki aylık artışı yüzde 3,5'ten yüzde 3'e indirilecek" diye ekledi.