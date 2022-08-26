Çin'de Kuraklık İçin Yeniden Turuncu Alarm Verildi - Son Dakika
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Çin'de Kuraklık İçin Yeniden Turuncu Alarm Verildi

26.08.2022 10:21
Çin'de Kuraklık İçin Yeniden Turuncu Alarm Verildi

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, sıcak hava dalgalarının çeşitli bölgelerde etkili olmaya devam etmesi üzerine Perşembe günü de kuraklığa karşı turuncu alarm vermeyi sürdürdü.

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, sıcak hava dalgalarının çeşitli bölgelerde etkili olmaya devam etmesi üzerine Perşembe günü de kuraklığa karşı turuncu alarm vermeyi sürdürdü.

Merkezden verilen bilgilere göre Jiang su, Anhui, Henan, Hubei, Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hunan, Guizhou, Chongqing, Sichuan, Shaanxi, Gansu ve Tibet'in bazı bölgelerinde orta ile şiddetli düzeyde kuraklık görülüyor.

Önümüzdeki üç gün boyunca Henan, Anhui, Jiangsu, Zhejiang, Fujian ve Sichuan'ın bazı bölümlerinde görülecek orta ile şiddetli yağışlarla kuraklığın hafifleyeceği tahmininde bulunan merkez, diğer bölgelerdeyse yüksek sıcaklık ve kuru havanın etkisini sürdüreceğini söyledi.

Merkez, yerel yetkililerden acil durum su kaynaklarını kullanmaları ve başta kentsel ve kırsal bölge sakinleri ve hayvanları için su teminini sağlamak üzere kendi bölgelerindeki mevcut su kaynaklarını sevk etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Merkez suyun sıkı şekilde korunmasını ve gerektiğinde yapay yağmurun oluşturulmasını da önerdi.

Çin'de kullanılan dört kademeli renk kodlu hava uyarı sisteminde kırmızı en şiddetli uyarıyı gösterirken bunu turuncu, sarı ve mavi takip ediyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Henan, Anhui, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Kuraklık İçin Yeniden Turuncu Alarm Verildi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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