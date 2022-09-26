Çin, Nev'lerde Satın Alma Vergisi Muafiyetini 2023 Sonuna Kadar Uzattı

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Maliye Bakanlığı, Devlet Vergi İdaresi ve Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, yeni enerjili araçlarda (NEV'ler) satın alma vergisinden muafiyetin 2023'ün sonuna kadar uzatılacağı belirtildi. Açıklamaya göre, bu uygulama resmi bir listede belirtilen belirli NEV'lerin 2023'te satın alınmasında geçerli olacak. Açıklamada, bu hamlenin NEV sektörünün gelişimini desteklemeyi ve otomobil alımını teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi. Daha önce iki kez daha uzatılan NEV'lere yönelik tercihli vergi politikası bu yılın sonunda sonuçlanacaktı. Son süre uzatımı ile 100 milyar yuan (yaklaşık 14,23 milyar ABD doları) vergiden feragat edilmesi bekleniyor. Çin'in NEV sektörü bu yıl hızlı büyüyor. Ocak-Ağustos döneminde NEV üretimi 1,2 kat artarak 3,97 milyon adede ulaşırken, satışlar da 1,1 kat artışla 3,86 milyon adede ulaştı.