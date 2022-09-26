Çin, Nev'lerde Satın Alma Vergisi Muafiyetini 2023 Sonuna Kadar Uzattı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Nev'lerde Satın Alma Vergisi Muafiyetini 2023 Sonuna Kadar Uzattı

26.09.2022 15:34
Çin, Nev'lerde Satın Alma Vergisi Muafiyetini 2023 Sonuna Kadar Uzattı

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Maliye Bakanlığı, Devlet Vergi İdaresi ve Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, yeni enerjili araçlarda (NEV'ler) satın alma vergisinden muafiyetin 2023'ün sonuna kadar uzatılacağı belirtildi.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Maliye Bakanlığı, Devlet Vergi İdaresi ve Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, yeni enerjili araçlarda (NEV'ler) satın alma vergisinden muafiyetin 2023'ün sonuna kadar uzatılacağı belirtildi. Açıklamaya göre, bu uygulama resmi bir listede belirtilen belirli NEV'lerin 2023'te satın alınmasında geçerli olacak. Açıklamada, bu hamlenin NEV sektörünün gelişimini desteklemeyi ve otomobil alımını teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi. Daha önce iki kez daha uzatılan NEV'lere yönelik tercihli vergi politikası bu yılın sonunda sonuçlanacaktı. Son süre uzatımı ile 100 milyar yuan (yaklaşık 14,23 milyar ABD doları) vergiden feragat edilmesi bekleniyor. Çin'in NEV sektörü bu yıl hızlı büyüyor. Ocak-Ağustos döneminde NEV üretimi 1,2 kat artarak 3,97 milyon adede ulaşırken, satışlar da 1,1 kat artışla 3,86 milyon adede ulaştı.

YORUMLAR
500
Çin'in Huashan Dağı'ndan Günbatımı Manzarası Çin'in Huashan Dağı'ndan Günbatımı Manzarası Çin'in Tahvil Piyasası Reel Ekonomiye Daha Güçlü Biçimde Hizmet Ediyor Çin'in Tahvil Piyasası Reel Ekonomiye Daha Güçlü Biçimde Hizmet Ediyor Beijing'deki Tian'anmen Meydanı Ulusal Gün İçin Dev Çiçek Sepetiyle Süslendi Beijing'deki Tian'anmen Meydanı Ulusal Gün İçin Dev Çiçek Sepetiyle Süslendi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Nev'lerde Satın Alma Vergisi Muafiyetini 2023 Sonuna Kadar Uzattı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası "TOKİ sosyal konut projesi" sözleri: Bu kampanya, Türkiye'nin en büyük sosyal atılımı olacaktır
17:22 A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı
17:16 Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:23 Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:14 Emekli maaşı promosyonu almak isteyenler 30 Eylül'e dikkat! İkramiyeler 10 bin liraya kadar çıktı
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:40:31. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, Nev'lerde Satın Alma Vergisi Muafiyetini 2023 Sonuna Kadar Uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement