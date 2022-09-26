Çin'in Güneyindeki Bazı Bölgelerde Kuraklığın Azaltılması İçin Kararlı Mücadele Yürütülüyor - Son Dakika
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Çin'in Güneyindeki Bazı Bölgelerde Kuraklığın Azaltılması İçin Kararlı Mücadele Yürütülüyor

26.09.2022 14:24
Çin'in Güneyindeki Bazı Bölgelerde Kuraklığın Azaltılması İçin Kararlı Mücadele Yürütülüyor

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki bazı bölgelerde uzun süredir kuraklıkla mücadele eden hükümet yetkilileri ve bölge sakinleri, yeterli içme suyu ve tahıl üretimi sağlamak için çaba sarfediyor.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki bazı bölgelerde uzun süredir kuraklıkla mücadele eden hükümet yetkilileri ve bölge sakinleri, yeterli içme suyu ve tahıl üretimi sağlamak için çaba sarfediyor. Çin'deki ulusal gözlemevi, şiddetli kuraklığın, Hunan ve Jiangxi eyaletlerinin çoğu kısmı ile Anhui eyaletinin güneyi ve Hubei eyaletinin güneydoğusu dahil Yangtze Nehri'nin orta ve alt kesimlerini kasıp kavurduğunu bildirdi. İzleme verilerine göre, Hunan, Hubei, Jiangxi ve Anhui eyaletlerinin bazı bölgelerinde yağış, ortalama bir yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 80 daha az oldu. Jiangxi'de Cuma günü kuraklık nedeniyle kırmızı alarm verildi. Aynı gün, eyaletteki Çin'in en büyük tatlı su gölü olan Poyang Gölü'ndeki su seviyesi, kayıtların tutulmaya başlandığı 1951'den bu yana en düşük seviyeye indi. Jiangxi eyaletinin Ji'an şehrine bağlı Gaocun köyünde bir meyve yetiştiricisi olan Ma Wenping, birkaç gün önce 1.100 metreden uzun bir boru sistemi yardımıyla köyünün bir su kanalına bağlanmasıyla rahatladığını belirtti.

Ma "66 hektardan daha büyük bir greyfurt bahçem var. Şu anda meyvenin büyümesi için kritik bir dönem ve su kıtlığı mahsulün azalmasına neden olabilir. Yeni inşa edilen boru sistemi ve kuraklıkla mücadele çabaları, benim ve diğer meyve yetiştiricilerinin sulama sorununu çözmesine yardımcı oldu" dedi. Hunan eyaletinin Liangting köyündeki temel sulama kaynakları, devam eden yüksek sıcaklıklar ve düşük yağış nedeniyle neredeyse tamamen kurudu. Yerel yönetimler, su teminini sağlamak amacıyla 40'tan fazla kuyu kazmak için köylülerle birlikte çalışıyor. Çin Komünist Partisi'nin Liangting köyü başkanı Xu Guanghua, "Bu yıl çok şiddetli bir kuraklık yaşıyoruz. Yeni kuyular kazdık ve artık su için endişelenmiyoruz" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Güneyindeki Bazı Bölgelerde Kuraklığın Azaltılması İçin Kararlı Mücadele Yürütülüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Güneyindeki Bazı Bölgelerde Kuraklığın Azaltılması İçin Kararlı Mücadele Yürütülüyor - Son Dakika
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