Çkp Yayın Organı, 20. Çkp Ulusal Kongresi Delegelerinden Görevlerini Bağlılıkla Yapmalarını İstedi

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) önde gelen yayın organı Halkın Günlüğü gazetesinde yayınlanan bir başyazıda, yaklaşan 20. ÇKP Ulusal Kongresi'ne katılmak üzere seçilen delegeler kutlandı ve delegelerden görevlerini bağlılıkla yapmaları istendi. 20. ÇKP Ulusal Kongresi için toplam 2.296 delege seçildi. Gazetenin başyazısında delegelerin ÇKP'nin 96 milyondan fazla üyesinin ve 4,9 milyonun üzerinde birinci seviye örgütünün yanı sıra tüm etnik gruplara ait insanların da beklentilerini taşıdığı kaydedildi. Yazıda, 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin, Parti ve tüm etnik gruplara ait insanların her bakımdan modern bir sosyalist ülke kurma ve İkinci Yüzyıl Hedefi'ne doğru ilerleme yolunda yeni bir yolculuğa çıktığı kritik bir anda gerçekleşen, büyük öneme sahip bir toplantı olduğunun altı çizildi.

Kongre, Parti ve ülkenin davasına yönelik olarak önümüzdeki beş yıl ve ötesine ilişkin hedef, görev ve büyük politikalar hakkında sağlam planlar ortaya koyacak. Gazetenin başyazısına göre 20. ÇKP Ulusal Kongresi, Parti ve ülkenin davasını ilerletmek için geçmiş başarılara dayanılması, sosyalizmin Çin'e özgü özelliklerle geleceğe taşınması ve Çin ulusunun büyük yenilenmesi için kritik öneme sahip. Yazı, kongrenin, Çin özellikleri taşıyan sosyalizm adına yeni bir zafer kazanılmasına yönelik çabalarında tüm etnik gruplardan insanları birleştirmek ve harekete geçirmek için büyük öneme sahip bir olay olduğunu ekledi. Seçilmiş delegelerin ideolojik ve politik olarak çok nitelikli olduklarına, çalışma tarzlarının iyi ve ahlaki standartlarının yüksek olduğuna, devlet işlerini müzakerede yetkin olduklarına ve çalışmalarında kayda değer başarılara imza attıklarına işaret edilen yazıda, delegelerin ÇKP üyelerinin gelişmiş yapısını bünyelerinde topladıkları ve ÇKP Merkez Komitesi'nin koyduğu şartları karşıladıkları ve Parti üyelerinin desteğine sahip oldukları için geniş temsiliyete sahip oldukları eklendi. Yazıya göre tüm bunlar kongrenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için önemli ideolojik ve örgütsel hazırlığın yapılmasını ve sağlam bir temelin atılmasını mümkün kıldı.

Gazetenin başyazısında, 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin, Parti'nin geçtiğimiz beş yıldaki çalışmalarını ve bunun yanı sıra yoldaş Xi Jinping'in özünde yer aldığı ÇKP Merkez Komitesi'nin, tüm Parti'yi ve tüm etnik gruplardan Çin halkını, yeni çağda Çin özellikleri taşıyan sosyalizmi destekleme ve geliştirmesi yolunda birleştirme ve önderlik etmede gösterdiği büyük başarılar ile değerli deneyimleri de değerlendirmeden geçireceği kaydedildi. Kongre ayrıca eylem planları ve ana politikalar da oluşturacak ve yeni merkezi liderliğin de seçimini yapacak. Delegeler kongre sırasında 19. ÇKP Merkez Komitesi'nin raporunu dinleyecek ve üzerinde tartışacak ve ayrıca 19. ÇKP Disiplin Teftiş Merkez Komisyonu'nun raporunu da ele alarak tartışacak. Delegeler, Parti üyelerinin ve halkın fikir ve taleplerini iletecek, Parti'ye ilişkin önemli hususları ele alacak, tartışacak ve karar verecek ve yeni bir ÇKP Merkez Komitesi ile yeni bir ÇKP Disiplin Teftiş Merkez Komisyonu seçecek. Yazıya göre tüm delegeler, gündemde yer alan her bir maddeye güçlü bir siyasi sorumluluk ve tarihi görev bilinci ve bunların yanı sıra tam bir heyecan ve yüksek bir moral ve ciddiyetle katılmalı. Yazı, 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin, özünde yoldaş Xi Jinping'in yer aldığı ÇKP Merkez Komitesi'nin güçlü liderliği altında ve tüm delegelerin uyumlu çabaları sayesinde bir birlik, zafer ve gayret kongresi olacağına sarsılmaz bir inancın mevcut olduğunun altını çizdi.