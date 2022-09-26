Çin'in Tahvil Piyasası Reel Ekonomiye Daha Güçlü Biçimde Hizmet Ediyor - Son Dakika
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Çin'in Tahvil Piyasası Reel Ekonomiye Daha Güçlü Biçimde Hizmet Ediyor

26.09.2022 16:24
Çin'in Tahvil Piyasası Reel Ekonomiye Daha Güçlü Biçimde Hizmet Ediyor

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası'ndan alınan verilere göre, Çin tahvil piyasası reel ekonomiye hizmet etme yolunda giderek büyüyen bir rol oynuyor.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası'ndan alınan verilere göre, Çin tahvil piyasası reel ekonomiye hizmet etme yolunda giderek büyüyen bir rol oynuyor. Bankaya göre, Ağustos ayının sonunda, Çin'deki çeşitli tahvillerin bakiyesi toplam 142,3 trilyon yuan (yaklaşık 20,24 trilyon ABD doları) ile küresel olarak ikinci en yüksek rakama ulaştı. Tahvil piyasasının gelişmesi sayesinde ülkenin doğrudan finansman ölçeği genişledi. Net tahvil finansmanı, 2017 yılının aynı dönemine göre 10 yüzde puan artarak geçen ayın sonunda ülkenin toplam sosyal finansmanının yüzde 31'ini oluşturdu. Kurumsal kredi tahvilleri ise, Ağustos sonunda 32,2 trilyon yuan bakiye ile bireysel kredilerden daha düşük maliyetler getirerek bu kredilerden sonra reel ekonominin ikinci en büyük finansman kanalı haline geldi. Tahvil türleri de zenginleştirilmiş durumda. Ağustos ayı sonunda yerel hükümet tahvillerinin dengesi 34,6 trilyon yuan seviyesinde gerçekleşti ve bu tahvilleri Çin tahvil piyasasındaki en önemli çeşitlilik haline getirdi.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Tahvil Piyasası Reel Ekonomiye Daha Güçlü Biçimde Hizmet Ediyor - Son Dakika
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