Çin, Vadeli Döviz Alım Satım İşlemlerinde Döviz Riski Karşılık Oranını Yüzde 20'ye Yükseltiyor - Son Dakika
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Çin, Vadeli Döviz Alım Satım İşlemlerinde Döviz Riski Karşılık Oranını Yüzde 20'ye Yükseltiyor

26.09.2022 16:24
Çin, Vadeli Döviz Alım Satım İşlemlerinde Döviz Riski Karşılık Oranını Yüzde 20'ye Yükseltiyor

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Pazartesi günü, vadeli döviz alım satım işlemlerinde döviz riski karşılık oranını Çarşamba gününden itibaren sıfırdan yüzde 20'ye yükselteceğini duyurdu.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Pazartesi günü, vadeli döviz alım satım işlemlerinde döviz riski karşılık oranını Çarşamba gününden itibaren sıfırdan yüzde 20'ye yükselteceğini duyurdu. Banka, Ekim 2020'de bu oranı yüzde 20'den sıfıra çekmişti. Çin Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pazartesi günü atılan adım, döviz piyasası beklentilerini istikrara kavuşturmayı ve ihtiyatlı yönetimi makro seviyede güçlendirmeyi amaçlıyor. Çin Minsheng Bankası baş ekonomisti Wen Bin, artışın ülkenin döviz piyasasında arz-talep dengesini sürdürmeye yardımcı olacağını söyledi. Wen, ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarından etkilen pek çok ekonominin para birimlerinin ABD dolarına karşı zayıfladığını söyledi. Çin Döviz Ticareti Sistemi'ne göre Çin'in resmi para birimi renminbi ya da yuan, Pazartesi günü ABD dolarına karşı 378 pip değer kaybederek 7,0298'e geriledi. Wen, yuanın daha fazla zayıflaması için herhangi bir neden olmadığını söyledi. Wen'e göre, Çin'in güçlü ekonomik temelleri ve dizginlenen enflasyonun yanı sıra uluslararası ödemelerdeki istikrar; yuan kurunun ve döviz piyasasının istikrarlı hale getirilmesine yardımcı olacak.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Vadeli Döviz Alım Satım İşlemlerinde Döviz Riski Karşılık Oranını Yüzde 20'ye Yükseltiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Vadeli Döviz Alım Satım İşlemlerinde Döviz Riski Karşılık Oranını Yüzde 20'ye Yükseltiyor - Son Dakika
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