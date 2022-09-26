Çin, İstihdamı Desteklemek İçin İşletmelere 9 Milyar ABD Doları Sağladı

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- İşletmelere bu yıl halihazırda yaklaşık 64,63 milyar yuan (9,19 milyar ABD doları) veren Çin, istihdamı desteklemeye yönelik çabalarını artırdı. Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, yılın ilk sekiz ayında yaklaşık 7,21 milyon işletmeye toplamda 44,84 milyar yuan işsizlik sigortası geri ödemesi gerçekleştirildi. Bu, sosyal güvenlik ağına dahil tüm çalışanların yarısından fazlasına tekabül ediyor. Ödenen miktar 2021'in tamamındaki ödemenin 1,9 katı olurken, ödemeden yararlananların sayısı da bu dönemin 1,8 katına çıktı. Kovid-19 salgınlarından etkilenen bölgeler ile yiyecek içecek de dahil olmak üzere bu durumdan en çok etkilenen beş sektördeki 3,96 milyon şirkete tek seferlik eğitim desteği kapsamında yaklaşık 19,68 milyar yuan ödendi. Hükümet, iş arama sürecindeki yüksek okul ve üniversite mezunlarına iş bulmalarında yardım etmek için de 33.000 şirkete toplamda 110 milyon yuan değerinde hibe verdi. Bundan yaklaşık 103.000 mezun yararlandı. Başkent Ekonomi ve İşletme Üniversitesi'nden Zhang Chenggang'a göre, Çin'in 600 milyon kişiye istihdam sağlayan ve ekonominin temel taşını oluşturan 160 milyonu aşkın piyasa kuruluşu, istihdamın istikrarı için çok önemli. Zhang, "İstihdamı destekleyen fonlar işverenleri iş pozisyonlarını sürdürmeye teşvik edecek, iş dünyası güvenini artıracak ve ekonomiyi istikrara kavuşturacak" dedi.