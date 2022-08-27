Çin'in Sanayi Karları İlk 7 Ayda Yüzde 1,1 Düştü - Son Dakika
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Çin'in Sanayi Karları İlk 7 Ayda Yüzde 1,1 Düştü

27.08.2022 10:21
Çin'in Sanayi Karları İlk 7 Ayda Yüzde 1,1 Düştü

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Cumartesi günü açıklanan resmi verilere göre ülkenin önde gelen sanayi şirketlerinin karları, 2022'nin ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1'lik düşüş gösterdi.

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Cumartesi günü açıklanan resmi verilere göre ülkenin önde gelen sanayi şirketlerinin karları, 2022'nin ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1'lik düşüş gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu, yıllık ticari gelirleri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,92 milyon ABD doları) olan sanayi şirketlerinin birleşik karlarının söz konusu dönemde 4,89 trilyon yuana ulaştığını bildirdi.

Çin'in Sanayi Karları İlk 7 Ayda Yüzde 1,1 Düştü

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Sanayi Karları İlk 7 Ayda Yüzde 1,1 Düştü - Son Dakika
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