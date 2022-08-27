Çin, ABD'li Senatörün Taiwan Ziyaretini Kınadı

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'li bir senatörün Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyareti Çin'in son derece esefle karşılayıp kesin şekilde reddettiğini söyledi. Basında yer alan haberlere göre ABD'nin Tennessee eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Marsha Blackburn, 25-27 Ağustos tarihlerinde Taiwan'ı ziyaret ediyor. Gazetecilerin bir sorusuna verdiği yanıtta Sözcü, ABD'li senatörün Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyaretin tek Çin ilkesini ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini ve ABD'nin Taiwan bölgesiyle sadece resmi olmayan ilişkiler sürdürmeye olan taahhüdüne aykırı olduğunu belirtti.

Dünyada tek bir Çin bulunduğunu ve Taiwan'ın, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatan Sözcü, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin, Çin'in tümünü temsil eden yegane yasal hükümet olduğunu vurguladı. Sözcü, "'Taiwan'ın bağımsızlığı' ayrılıkçı faaliyetlerine ve dış müdahalelere karşı çıkma konusunda tereddüt etmeyeceğiz. İlgili ABD'li politikacıyı, tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye riayet etmeye, Taiwan'la her türlü resmi etkileşimi derhal durdurmaya ve 'Taiwan bağımsızlığı' ayrılıkçı güçlerine yanlış sinyal göndermeye derhal son vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. Sözcü, Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlı şekilde savunmak üzere güçlü önlemler almaya devam edeceğini sözlerine ekledi.