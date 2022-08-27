Çin, ABD'li Senatörün Taiwan Ziyaretini Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, ABD'li Senatörün Taiwan Ziyaretini Kınadı

27.08.2022 10:21
Çin, ABD'li Senatörün Taiwan Ziyaretini Kınadı

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'li bir senatörün Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyareti Çin'in son derece esefle karşılayıp kesin şekilde reddettiğini söyledi.

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'li bir senatörün Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyareti Çin'in son derece esefle karşılayıp kesin şekilde reddettiğini söyledi. Basında yer alan haberlere göre ABD'nin Tennessee eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Marsha Blackburn, 25-27 Ağustos tarihlerinde Taiwan'ı ziyaret ediyor. Gazetecilerin bir sorusuna verdiği yanıtta Sözcü, ABD'li senatörün Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyaretin tek Çin ilkesini ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini ve ABD'nin Taiwan bölgesiyle sadece resmi olmayan ilişkiler sürdürmeye olan taahhüdüne aykırı olduğunu belirtti.

Dünyada tek bir Çin bulunduğunu ve Taiwan'ın, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatan Sözcü, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin, Çin'in tümünü temsil eden yegane yasal hükümet olduğunu vurguladı. Sözcü, "'Taiwan'ın bağımsızlığı' ayrılıkçı faaliyetlerine ve dış müdahalelere karşı çıkma konusunda tereddüt etmeyeceğiz. İlgili ABD'li politikacıyı, tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye riayet etmeye, Taiwan'la her türlü resmi etkileşimi derhal durdurmaya ve 'Taiwan bağımsızlığı' ayrılıkçı güçlerine yanlış sinyal göndermeye derhal son vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. Sözcü, Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlı şekilde savunmak üzere güçlü önlemler almaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Çin, ABD'li Senatörün Taiwan Ziyaretini Kınadı

YORUMLAR
500
Çin'in Sanayi Karları İlk 7 Ayda Yüzde 1,1 Düştü Çin'in Sanayi Karları İlk 7 Ayda Yüzde 1,1 Düştü Çin'in Anhui Eyaleti Dış Ticarette İlerleme Kaydediyor Çin'in Anhui Eyaleti Dış Ticarette İlerleme Kaydediyor
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'li Senatörün Taiwan Ziyaretini Kınadı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
09:16 Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e gülümseten gönderme: Evde kavanozları kapaklarını iyi açıyorsun
08:27 Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak yaşamını yitirdi
07:58 Oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu
04:59 İstanbul'da feci kaza! Kamyonete çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü
03:49 Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
23:51 Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 10:22:05. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, ABD'li Senatörün Taiwan Ziyaretini Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement