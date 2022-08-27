Çin Kuraklığın Giderilmesi ve Sonbaharda Tahıl Üretimi İçin 10 Milyar Yuan Ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Kuraklığın Giderilmesi ve Sonbaharda Tahıl Üretimi İçin 10 Milyar Yuan Ayırdı

27.08.2022 14:01
Çin Kuraklığın Giderilmesi ve Sonbaharda Tahıl Üretimi İçin 10 Milyar Yuan Ayırdı

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, Cuma günü, kuraklığın giderilmesi ve sonbaharda tahıl üretiminin desteklenmesi için 10 milyar yuan (yaklaşık 1,46 milyar ABD doları) merkezi rezerv fonu ayırdı.

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, Cuma günü, kuraklığın giderilmesi ve sonbaharda tahıl üretiminin desteklenmesi için 10 milyar yuan (yaklaşık 1,46 milyar ABD doları) merkezi rezerv fonu ayırdı. Fonların yaklaşık 6,5 milyar yuanı insanlara içme suyu ve tarımsal sulama amacıyla su teminini sağlamak için su koruma ve kuraklık yardımında kullanılacak. Sonbaharda tahıl üretimi için 3,5 milyar yuan daha tahsis edilecek. Fon esas olarak kuraklıktan etkilenen çiftçileri, tarımsal üretimi eski haline getirmek için gerekli yakıt, böcek ilacı, tohum ve diğer malzemeleri satın almaları için desteklemek ve mahsullerin kuraklığa direnmesine yardımcı olabilecek kimyasallara ödenek sağlamak amacıyla kullanılacak. Bakanlık, yerel yönetimleri fonları tam zamanında tahsis etmeye, fon yönetimini daha da geliştirmeye, kuraklık yardımı ve tahıl üretimiyle ilgili çalışmaları iyi bir şekilde uygulamaya çağırdı.

YORUMLAR
500
Dergi: Çin, En Çok Alıntılanan Bilimsel Makale Sayısında İlk Sıraya Yükseldi Dergi: Çin, En Çok Alıntılanan Bilimsel Makale Sayısında İlk Sıraya Yükseldi Çin'de Sigorta Sektörünün Toplam Varlıkları 26,6 Tril Yon Yuana Ulaştı Çin'de Sigorta Sektörünün Toplam Varlıkları 26,6 Tril Yon Yuana Ulaştı
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Kuraklığın Giderilmesi ve Sonbaharda Tahıl Üretimi İçin 10 Milyar Yuan Ayırdı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:36 Beni Unutma dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, yaşamını yitirdi
13:14 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'na katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'i mağlup etti
12:50 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu güzel haberi verdi: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kasım ayında bitecek
12:50 Ankara'da feci kaza! Park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti
12:46 Bakan Kurum'dan "Kanal İstanbul Projesi iptal mi edildi?" sorusuna jet cevap: İmar planları yürürlükte
12:16 Tuğba Ekinci, tutuklanan Gülşen'in tahliyesi için sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bebesi var
11:54 Dışişleri Bakanlığı, Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi: Sömürgeci geçmişinizle yüzleşin
11:32 Şarkıcı Ege ve Cem yılmaz asker arkadaşı çıktı! İşte 21 yıl öncesine ait o fotoğraf
11:06 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in köstebeği kim?" başlıklı habere cevap verdi: Biraz kafa çalıştırın
11:05 Bursa'da kan donduran olay! Kız çocuklarını kaçırıp iki gün şiddet uyguladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 14:01:37. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Kuraklığın Giderilmesi ve Sonbaharda Tahıl Üretimi İçin 10 Milyar Yuan Ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement