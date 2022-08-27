Çin, İhtiyaç Sahibi İnsanlar İçin Daha Güçlü Bir Güvenlik Ağı Örecek

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin, zor durumdaki insanların geçimini sağlamak için daha fazla kapsam ve fon içeren sosyal yardım sunarak desteği artırmaya çalışıyor. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Yang Yinkai Cuma günkü basın toplantısında, Kovid-19 salgını ve doğal afetler nedeniyle ihtiyaç sahibi Çinli insan sayısının arttığını söyledi. Yang, zorluklarla karşılaşan insanların, dalgalanma hafif olsa da yükselen fiyatlardan doğal olarak baskı hissettiklerini söyledi. İthal enflasyonist baskı, domuz eti fiyatlarındaki mevsimsel artış ve geçen yılın aynı dönemindeki düşük baz etkisi nedeniyle Çin'in tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ilk yedi ayda yüzde 1,8 arttı. Yang, endeksin bu yılın geri kalanında ve gelecek yılın ilk çeyreğinde biraz daha yüksek olabileceğini söyledi.

Çin'in temel ürünlerin üretim, tedarik, depolama ve pazarlama sistemlerini güçlendirmeye yönelik süren çabalarla birlikte bu yıl yaklaşık yüzde 3'lük enflasyon hedefine ulaşabileceğini belirten Yang, ihtiyacı olan insanları desteklemek için bir dizi yardım politikasının yürürlükte olduğunu da sözlerine ekledi. Bu ayın başlarında, Devlet Konseyi'nin bir icra toplantısında, sosyal yardımları orantılı olarak artırma mekanizmasının Eylül 2022'den Mart 2023'e kadar olan fiyat artışlarına göre ayarlanması ve kapsamın genişletilmesi kararlaştırıldı. Aralarında geçim ödeneği ile yaşayanlar ve yetimlerin de bulunduğu mevcut yedi gruba ek olarak mekanizma aynı zamanda işsizlik ödeneği alan ve geçim ödeneği uygunluk sınırına yaklaşanları da kapsayacak. Genişletilen politikadan 9 milyon kişi daha yararlanacak ve sosyal yardım kapsamındaki toplam ihtiyaç sahibi nüfus 67 milyona çıkacak.

Mekanizmanın tetikleyicilerinden biri olan ve her ay bakılan yıllık TÜFE artışı seviyesi, önceki yüzde 3,5'ten yüzde 3'e düşürülecek. Bu, daha fazla bölgedeki insanların temel bir geçim kaynağı sağlamak için sübvansiyon alabileceği anlamına geliyor. Bu düzenleme, yürürlüğe girdiği dönem sırasında zorluk içindeki insanlara yönelik sübvansiyonları muhtemelen 7 milyar yuan (yaklaşık 1,02 milyar ABD doları) artıracak. Çin, artan harcamalarına dayalı olarak yerel yönetimler için finansman sübvansiyonları sağlayacak. Sivil İşler Bakanlığı yetkilisi Liu Xitang, sosyal yardımın temel bir mekanizması olan geçim ödeneğinin sorunsuz çalıştığını söyledi. Yılın ilk yarısında Çin, geçim ödeneklerine ve diğer sübvansiyonlara, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7'lik bir artışla 120 milyar yuandan fazla bütçe kaynağı ayırdı. Ülke, ileriye dönük olarak, geçim ödeneği programını genişletecek ve geçim ödeneği için uygunluk sınırına yaklaşan ailelerin belirlenmesini güçlendirecek. Liu, ayrıca, acil durumda ve zorda olanlar için geçici yardımda politika koordinasyonunun hızlandırılacağını ve ihtiyaç sahibi insanların yardıma başvurması için kanalların açılacağını söyledi. Salgın ve doğal afetlerden etkilenen ihtiyaç sahipleri için geçici bir yardım programının yürürlüğe gireceğini belirten Liu, yılın ilk yarısında 4,8 milyon insan için 5 milyar yuanın geçici yardıma harcandığını da sözlerine ekledi. İhtiyaç sahibi insan sayısındaki olası artışla başa çıkmak için, izleme platformunda daha fazla düşük gelirli insanı kapsamak ve ciddi hastalık, sakatlık, istihdam ve eğitim dahil olmak üzere işlevsel uygulamaları genişletmek için çaba sarf edilecek.