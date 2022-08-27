Çin'in Telekomünikasyon Sektöründe Ocak-Temmuz Döneminde İstikrarlı Büyüme Görüldü - Son Dakika
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Çin'in Telekomünikasyon Sektöründe Ocak-Temmuz Döneminde İstikrarlı Büyüme Görüldü

27.08.2022 15:41
Çin'in Telekomünikasyon Sektöründe Ocak-Temmuz Döneminde İstikrarlı Büyüme Görüldü

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin'in telekomünikasyon sektörü bu yılın ilk yedi ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin'in telekomünikasyon sektörü bu yılın ilk yedi ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, sektörün birleşik geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artışla 944,2 milyar yuana (yaklaşık 137,87 milyar ABD doları) yükseldi. Büyük veri, bulut bilişim, internet veri merkezleri ve Nesnelerin İnterneti gibi yeni gelişen iş kollarında hızlı bir genişleme yaşandı. Çin'in üç telekom devi China Telecom, China Mobile ve China Unicom'un yeni gelişen iş kollarındaki gelirleri yıllık yüzde 35,1 artarak 184,3 milyar yuana çıktı. Gelirlerin dökümüne bakıldığında ise, bulut bilişim hizmetlerinin geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 131,7 artarken, büyük veri gelirlerinin yüzde 60,3 ve Nesnelerin İnterneti gelirlerinin ise yüzde 25,9 arttığı görüldü. 5G baz istasyonlarının yapımında da istikrarlı ilerleme kaydedildi. Temmuz ayı sonunda Çin'deki 5G baz istasyonlarının sayısı toplamda yaklaşık 1,97 milyona ulaştı.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Telekomünikasyon Sektöründe Ocak-Temmuz Döneminde İstikrarlı Büyüme Görüldü - Son Dakika
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