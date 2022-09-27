Airshow China, Uzay İstasyonu Kombinasyonu Replikasını Sergilemeye Hazır - Son Dakika
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Airshow China, Uzay İstasyonu Kombinasyonu Replikasını Sergilemeye Hazır

27.09.2022 21:44
Airshow China, Uzay İstasyonu Kombinasyonu Replikasını Sergilemeye Hazır

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Airshow China 2022, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde, 8-13 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Airshow China 2022, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde, 8-13 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Fuarda, Çin uzay istasyonu kombinasyonunun bir replikası ilk defa sergilenecek. Salı günü düzenlenen basın toplantısına göre, Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda, Çin'in havacılık ve ulusal savunma sektörlerindeki en son teknolojiler sergilenecek. Çin tarafından geliştirilen AG600 büyük amfibi uçakları ve Taihang turbofan motor serisi fuarda teşhir edilecek. Fuarda, Çin'in Ay, Mars ve Güneş görevlerindeki en son bilimsel başarıları da yer alacak. Fuara, fiziki veya çevrimiçi olarak 740'ın üzerinde yerli ve denizaşırı kuruluş katılacak; ayrıca 100'den fazla uçak açık hava fuar alanında sergilenecek.

Airshow China, Uzay İstasyonu Kombinasyonu Replikasını Sergilemeye Hazır

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Airshow China, Uzay İstasyonu Kombinasyonu Replikasını Sergilemeye Hazır - Son Dakika

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