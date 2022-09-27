Çin Akıllı Üretimi Daha da Teşvik Edecek - Son Dakika
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Çin Akıllı Üretimi Daha da Teşvik Edecek

27.09.2022 21:04
Çin Akıllı Üretimi Daha da Teşvik Edecek

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin, 2022'de akıllı imalat sektöründe sağlam senaryoların oluşturulması ve örnek fabrikaların kurulmasına yönelik desteği artırma planını yayınladı.

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin, 2022'de akıllı imalat sektöründe sağlam senaryoların oluşturulması ve örnek fabrikaların kurulmasına yönelik desteği artırma planını yayınladı. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojisi Bakanlığı'nın da aralarında yer aldığı dört hükümet makamının ortaklaşa yayınladığı genelgede, Çin'in teknik seviyesi ve uygulama değeri yüksek bir takım senaryolar oluşturacağı, ayrıca kilit teknolojiler, ekipman, yazılım, standartlar ve çözümler açısından atılımlar yapmayı planladığı belirtildi. Plan kapsamında, hammadde, ekipman üretimi, tüketici malları ve elektronik bilgi de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda örnek fabrikalar kurularak fabrika ve atölyelerde tekrarlanabilir ve yaygınlaştırılabilir senaryolar seçilecek.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Akıllı Üretimi Daha da Teşvik Edecek - Son Dakika

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