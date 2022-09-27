Çin'in Sanayi Firmalarının Karları İlk 8 Ayda Yüzde 2,1 Düştü - Son Dakika
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Çin'in Sanayi Firmalarının Karları İlk 8 Ayda Yüzde 2,1 Düştü

27.09.2022 10:24
Çin'in Sanayi Firmalarının Karları İlk 8 Ayda Yüzde 2,1 Düştü

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Salı günü yayınlanan resmi verilere göre, Çin'in önde gelen sanayi firmalarının karları, 2022 yılının ilk 8 ayında yıllık yüzde 2,1 düştü.

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Salı günü yayınlanan resmi verilere göre, Çin'in önde gelen sanayi firmalarının karları, 2022 yılının ilk 8 ayında yıllık yüzde 2,1 düştü. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), her birinin yıllık ana iş geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,83 milyon ABD doları) olan sanayi firmalarının bu dönemde birleşik karlarının 5,53 trilyon yuana ulaştığını açıkladı. NBS verilerine göre, bu firmaların birleşik gelirleri dönem boyunca daha hızlı bir büyüme hızı yakalayarak yıllık yüzde 8,4 artışla 87,89 trilyon yuana ulaştı. Kıdemli NBS istatistikçisi Zhu Hong, ticari kar yapısındaki iyileşmeye dikkat çekerek, bazı emtia fiyatlarındaki artan ivmenin, endüstriyel sürecin sonlarında yer alan üreticiler üzerindeki baskıyı azalttığını belirtti. Ocak-Ağustos döneminde 41 ana sektörden 16'sı karda büyüme kaydetti. Elektrikli makine ve ekipman imalat sektöründe kar yıllık yüzde 20,9, kimyasal hammadde ve kimyasal ürün imalatında ise yüzde 5 arttı. Zhu, hükümetin piyasa talebini artırmak için aldığı bir dizi tüketim yanlısı önlem sayesinde tüketim malları imalatının karlarının artmaya devam ettiğini belirtti.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Sanayi Firmalarının Karları İlk 8 Ayda Yüzde 2,1 Düştü - Son Dakika
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