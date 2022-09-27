Yetkililer, 20. Çkp Ulusal Kongresi'ne Delege Seçimine Dair Daha Fazla Ayrıntı Verdi - Son Dakika
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Yetkililer, 20. Çkp Ulusal Kongresi'ne Delege Seçimine Dair Daha Fazla Ayrıntı Verdi

27.09.2022 13:44
Yetkililer, 20. Çkp Ulusal Kongresi'ne Delege Seçimine Dair Daha Fazla Ayrıntı Verdi

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'ne Pazar günü 2.296 delegenin tamamının seçildiğinin açıklanmasının ardından yetkililer delege seçimine dair daha fazla ayrıntı paylaştı.

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'ne Pazar günü 2.296 delegenin tamamının seçildiğinin açıklanmasının ardından yetkililer delege seçimine dair daha fazla ayrıntı paylaştı. ÇKP Merkez Komitesi Organizasyon Departmanı'ndan bir yetkili, 2021 yılının Kasım ayından 2022 yılının Temmuz ayına kadar süren seçim çalışmalarının başarıyla tamamlandığını ve bütün delegelerin öne çıkan ÇKP üyeleri olduğunu ifade etti. Delegeler geniş bir kesimi temsil ediyor. Toplam delegelerin yüzde 33,6'sı yani 771'i ön saflarda çalışanlardan oluşuyor. Bunların 192'si işçi veya göçmen işçi, 85'i çiftçi ve 266'sı profesyonel ve teknisyen. Yetkili, kadın delegelerin sayısının 619 ile toplamın yüzde 27'sine çıktığını ve beş yıl önceki 19. ÇKP Ulusal Kongresi'ne göre 2,8 puanlık bir artış olduğunu söyledi. 40 etnik azınlık grubundan 264 etnik azınlık delege bulunuyor.

Delegeler toplumun farklı kesimlerinden, çeşitli idari seviyelerden, Parti ve devlet daireleri, işletmeler, kamu kurumları ve halk örgütlerinin de aralarında olduğu çeşitli kurumlardan geliyor. Delegelerin yaş ortalaması 52,2 ve yaklaşık yüzde 59,7'si 55 yaşın altında. Bunların yaklaşık yüzde 95,4'ü iki yıllık yüksek okul veya üzeri diplomaya, delegelerin yarısından fazlası ise yüksek lisans derecesine sahip. Yetkili, toplam delegelerin yüzde 96,9'unun yani 2.224'ünün, 1978'de reform ve dışa açılma başladıktan sonra ÇKP'ye katıldığını kaydetti. Aday gösterme ve aday seçiminden örgütsel inceleme ve seçime kadar tüm süreçte katı prosedürler gözetildi. Parti üyelerinin ortalama yüzde 99,5'lik katılımının sağlanmasıyla tüm tabandaki Parti örgütleri seferber edildi. Yetkili, temiz bir seçimin sağlanması amacıyla ihbar platformlarının kurulması ve denetim görev güçlerinin seferber edilmesinin de aralarında olduğu pek çok önlemin alındığını belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yetkililer, 20. Çkp Ulusal Kongresi'ne Delege Seçimine Dair Daha Fazla Ayrıntı Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yetkililer, 20. Çkp Ulusal Kongresi'ne Delege Seçimine Dair Daha Fazla Ayrıntı Verdi - Son Dakika
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