Çin, Zayıf Dış Talebe Rağmen Dış Ticaretin İkinci Yarıda Artacağından Emin - Son Dakika
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Çin, Zayıf Dış Talebe Rağmen Dış Ticaretin İkinci Yarıda Artacağından Emin

27.09.2022 22:34
Çin, Zayıf Dış Talebe Rağmen Dış Ticaretin İkinci Yarıda Artacağından Emin

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Wang Shouwen Salı günü, Çin'in, zayıflayan dış talebe rağmen yılın ikinci yarısında dış ticaretinde pozitif büyüme yaşayacağından emin olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Wang Shouwen Salı günü, Çin'in, zayıflayan dış talebe rağmen yılın ikinci yarısında dış ticaretinde pozitif büyüme yaşayacağından emin olduğunu söyledi. Basın toplantısında konuşan Wang, Çin'in ekonomik toparlanmasında dış ticaret genişlemesinin oynayacağı rolden de emin olduğunu belirtti. Şimdiye dek açıklanan veriler Çin'in dış ticaretinin yılın ilk sekiz ayında büyüme ivmesini devam ettirerek yıllık yüzde 10,1 sıçramayla 27,3 trilyon yuana (yaklaşık 3,95 trilyon ABD doları) yükseldiğini gösterdi. Bununla birlikte sadece Ağustos ayına bakıldığında Çin'in dış ticaret hacmi yıllık bazda, Temmuz ayına göre 7,9 yüzde puan daha düşük bir değer olan yüzde 8,6'lık bir büyüme kaydetti. Bazı ihracat şirketleri geçtiğimiz günlerde sipariş sayılarında bir gerileme olduğunu söylüyor. Wang, "Şu an itibarıyla dış talepteki yavaşlama, Çin'in dış ticaretinin karşı karşıya olduğu en büyük belirsizlik" dedi. Durgun ekonomik görünüm ile küresel mal ticaretinde daha yavaş büyümeye vurgu yapan Wang ihracat siparişlerindeki düşüşü kısmen, bazı büyük ekonomilerdeki ekonomik yavaşlamaya bağlıyor. Wang, bazı büyük ekonomilerdeki yükselen enflasyon ve yabancı ithalatçıların yüksek envanter seviyelerinin de siparişleri düşürdüğünü ve bunun sadece Çinli şirketlere has bir durum olmadığını, Güneydoğu Asya ve diğer ülkelerdeki ihracatçıları da etkilediğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Zayıf Dış Talebe Rağmen Dış Ticaretin İkinci Yarıda Artacağından Emin - Son Dakika

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