Çin'in Mars Gezgini, Mars'ın Kuru ve Çok Katmanlı Yeraltı Yüzeyini Gözler Önüne Serdi - Son Dakika
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Çin'in Mars Gezgini, Mars'ın Kuru ve Çok Katmanlı Yeraltı Yüzeyini Gözler Önüne Serdi

27.09.2022 22:14
Çin'in Mars Gezgini, Mars'ın Kuru ve Çok Katmanlı Yeraltı Yüzeyini Gözler Önüne Serdi

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Mars'ın yeraltı yapısına ilişkin yere nüfuz eden radar sistemiyle arazide yapılan araştırma, kızıl gezegendeki bir havzanın kuru ve çok katmanlı sığ bir alt yüzeye sahip olduğunu ortaya çıkardı.

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Mars'ın yeraltı yapısına ilişkin yere nüfuz eden radar sistemiyle arazide yapılan araştırma, kızıl gezegendeki bir havzanın kuru ve çok katmanlı sığ bir alt yüzeye sahip olduğunu ortaya çıkardı. Nature dergisinde Pazartesi günü yayınlanan sonuçlar, Çin'in Tianwen-1 misyonu çerçevesinde Mars gezgini Zhurong tarafından yürütülen Utopia Havzası'nın güney marjinal bölgesindeki yeraltı yapısına ilişkin yapılan zemine nüfuz eden radar araştırmasına dayanıyor. Zhurong'un indiği havzanın eski bir okyanusa ev sahipliği yaptığı düşünülüyor. Ancak, 45 yıl önce NASA'nın Viking-2 misyonu tarafından sağlanan bilgiden bu yana hiçbir yer tabanlı tespit sonucu rapor edilmedi. Çin Bilimler Akademisi'nden bir araştırma grubu, Mars yüzeyinin yaklaşık 80 metre altına kadar tarama yaparak, Zhurong'un 113 Mars günü boyunca kabaca 1.171 metre yolu kat ederken topladığı verilerini kullanarak ayrıntılı, yüksek çözünürlüklü bir yüzey altı görüntü profili oluşturdu.

Araştırmacılar, radar tespit derinliği aralığında suyun sıvı halde varlığına dair doğrudan bir kanıt bulamadı. Araştırmaya göre, bir termal simülasyon, Mars'ta 100 metre derinliğindeki toprağın suyun sıvı halini, sülfat veya karbonatlı tuzlu suyu dengeli şekilde içeremeyeceğini, ancak tuzlu buzun varlığının göz ardı edilemeyeceğini öne sürdü. Araştırma, Zhurong'un indiği yerdeki yüzeyin çok katmanlı olduğunu gösterdi. 10 metreden daha kalın olmayan birinci tabaka, Mars regoliti olarak nitelendiriliyor. 10 metreden 30 metreye kadar uzanan ikinci tabakanın, muhtemelen son 1,6 milyar yılda şekil aldığı ve klast boyutlarının derinlikle arttığı kayalık blokları içerdiği görülüyor. Araştırmaya göre, 30 ila 80 metre derinlik aralığındaki üçüncü katman ise 3,5 ila 3,2 milyar yıl önce meydana gelen daha eski, muhtemelen daha önemli bir jeolojik olayı temsil eden daha büyük kayalık bloklardan oluşuyor. Araştırma, jeolojik evrimin ve Mars'taki çevresel değişikliklerin ve iklim değişikliklerinin daha yakından anlaşılması için önemli ipuçları sunuyor.

Çin'in Mars Gezgini, Mars'ın Kuru ve Çok Katmanlı Yeraltı Yüzeyini Gözler Önüne Serdi

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Zhurong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Mars Gezgini, Mars'ın Kuru ve Çok Katmanlı Yeraltı Yüzeyini Gözler Önüne Serdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Mars Gezgini, Mars'ın Kuru ve Çok Katmanlı Yeraltı Yüzeyini Gözler Önüne Serdi - Son Dakika
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