Çin'in Altın Üretimi Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çarşamba günü yayınlanan resmi verilere göre Çin, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 21,934 tonluk ya da yüzde 14,36'lık artışla 174,687 ton altın üretti. Çin Altın Birliği'nin (CGA) verilerine göre Çin'de altın tüketimi, yurtiçindeki Kovid-19 salgınları ve 2022'nin ilk yarısında altın fiyatlarında görülen sert dalgalanmalar yüzünden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,84'lük daralmayla 476,82 tona geriledi. CGA, Çin'de altın mücevherat tüketiminin, geçen yıla göre yüzde 7,98'lik düşüşle 320,73 ton olarak gerçekleşirken ilk altı ayda altın sikke ve külçe altın tüketiminin yüzde 25,59'luk düşüşle 112,44 tona indiğini söyledi. Aynı dönemde endüstriyel ve diğer kullanımlara yönelik altın tüketimiyse geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,89'luk düşüşle 43,65 tona indi. Çarşamba günü açıklanan verilerde altına dayalı borsa yatırım fonlarının varlıklarının, 2022'nin ilk yarısında 18,26 ton azaldığı da ortaya çıktı. Haziran sonu itibarıyla Çin piyasasındaki altına dayalı borsa yatırım fonlarının toplam varlıkları yaklaşık 57,02 ton düzeyindeydi.