Çin Başbakanı, Endonezya Cumhurbaşkanı ile İkili İlişkileri Görüştü - Son Dakika
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Çin Başbakanı, Endonezya Cumhurbaşkanı ile İkili İlişkileri Görüştü

27.07.2022 11:38
Çin Başbakanı, Endonezya Cumhurbaşkanı ile İkili İlişkileri Görüştü

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Salı günü ülkeyi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile ikili ilişkileri ve ilgili oldukları ortak konuları görüşmek üzere biraraya geldi.

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Salı günü ülkeyi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile ikili ilişkileri ve ilgili oldukları ortak konuları görüşmek üzere biraraya geldi. Li, dost komşular ve bölgede gelişen en önemli ülkelerden olan Çin ve Endonezya'nın doğal bir şekilde işbirliği yaparak geniş ortak çıkarları paylaştığını söyledi. Çin Başbakanı, mevcut karmaşık uluslararası durumun ortasında ülkesinin siyasi karşılıklı güveni pekiştirmek, karşılıklı saygı ve eşit muamelenin güçlü bir şekilde üstünde durmak, kalkınma stratejilerinin sinerjisini güçlendirmek ve çok boyutlu, çok katmanlı ve üst düzey ikili işbirliği için yeni bir çığır açmak için Endonezya ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti ve bunun aynı zamanda hem ülkelere hem de bölgeye daha fazla fayda sağlayacağını belirtti.

Li, Çin'in Kovid-19 önleme ve kontrol çalışmalarının temelinde insanların etkileşiminin yeniden başlamasını hızlandırmaya istekli olduğunu ve Endonezya'nın bu seneki G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasına destek sözü verdiğini söyledi. Çin-Endonezya ilişkilerinin karşılıklı yarar sağlamasını kutlayan ve Çin-ASEAN işbirliği için bir model olma potansiyeline sahip olduklarını söyleyen Li, Endonezya'nın Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'ın uygulanmasında olumlu bir rol oynamaya devam edeceğine dair ümidini ifade etti. Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrarın bütün tarafların çıkarlarına uygun olduğunu kaydeden Çin Başbakanı, ilgili tüm tarafları Etik Davranış Kuralları'na (COC) erken bir sonuca varmak için çaba göstermeye ve Güney Çin Denizi'ni barış, dostluk ve işbirliği denizine dönüştürmeye çağırdı. Widodo yaptığı açıklamada Endonezya ve Çin'in kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu ve ikili işbirliğinin karşılıklı faydalar ve kazan-kazan ilkesine bağlı sonuçlar elde ettiğini söyledi. Endonezya lideri, ülkesinin Cakarta- Bandung yüksek hızlı demiryolunun planlandığı gibi tamamlanması için çabalamak, ticaret ve yatırım, finans, imalat, tarım ve denizcilik alanlarında uygulamaya dönük işbirliğinde daha olumlu sonuçlar elde etmek için Çin ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Li Keqiang, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Başbakanı, Endonezya Cumhurbaşkanı ile İkili İlişkileri Görüştü - Son Dakika

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