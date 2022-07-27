Çin'in Tianzhou-3 Kargo Aracı Kontrollü Biçimde Atmosfere Yeniden Girdi - Son Dakika
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Çin'in Tianzhou-3 Kargo Aracı Kontrollü Biçimde Atmosfere Yeniden Girdi

27.07.2022 11:18
Çin'in Tianzhou-3 Kargo Aracı Kontrollü Biçimde Atmosfere Yeniden Girdi

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in İnsanlı Uzay Ajansı'na (CMSA) göre, Çin'in Tianzhou-3 kargo aracı Çarşamba günü Beijing saatiyle 11.31'de atmosfere kontrollü biçimde yeniden girdi.

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in İnsanlı Uzay Ajansı'na (CMSA) göre, Çin'in Tianzhou-3 kargo aracı Çarşamba günü Beijing saatiyle 11.31'de atmosfere kontrollü biçimde yeniden girdi. CMSA, uzay aracının bileşenlerinin çoğunun yeniden giriş sırasında yandığını, az miktarda enkazın ise planlandığı gibi Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki güvenli sulara düştüğünü açıkladı. 20 Eylül 2021'de uzaya gönderilen Tianzhou-3 kargo aracı ülkenin uzay istasyonuna yaklaşık 6 ton malzeme taşıdı. Kargo aracı yörüngedeyken Tianhe çekirdek modülü kombinasyonuyla iki buluşma ve kenetlenme operasyonu ve uzay istasyonu etrafında bir test uçuşu gerçekleştirdi. Tianzhou-3, 17 Temmuz'da Tianhe kombinasyonundan ayrıldıktan sonra uzay teknolojisi testleri gerçekleştirdi ve yörüngede inşaatın yanı sıra uzay istasyonunun çalışması ve yönetimi konularında önemli deneyimler elde etti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pasifik Okyanusu, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Tianzhou-3 Kargo Aracı Kontrollü Biçimde Atmosfere Yeniden Girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Tianzhou-3 Kargo Aracı Kontrollü Biçimde Atmosfere Yeniden Girdi - Son Dakika
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