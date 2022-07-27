Yetkili Çin, Enerji Arzını Sağlamak İçin Çok Sayıda Önlem Aldı - Son Dakika
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Yetkili Çin, Enerji Arzını Sağlamak İçin Çok Sayıda Önlem Aldı

27.07.2022 19:58
Yetkili Çin, Enerji Arzını Sağlamak İçin Çok Sayıda Önlem Aldı

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi yetkilisi He Yang Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkede yaz aylarında artan elektrik talebi karşısında yeterli enerji arzını sağlamak için bir dizi tedbir alındığını belirtti.

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi yetkilisi He Yang Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkede yaz aylarında artan elektrik talebi karşısında yeterli enerji arzını sağlamak için bir dizi tedbir alındığını belirtti. He, düzenlenen basın toplantısında, ülkenin birçok bölgesini Temmuz ayından bu yana etkisi altına alan yüksek sıcaklıklar nedeniyle enerji talebinin hızlı şekilde arttığını söyledi. Yetkili, hükümetin sorunlar ortaya çıktığında zamanında müdahale edebilmesi için her eyaletteki enerji arz ve taleplerine yönelik izleme çalışmalarını sürekli olarak güçlendirdiğini bildirdi. He, Çin'de ülkenin enerji arzı kapasitesini etkili şekilde artıran büyük enerji altyapı projelerinin yapımının da hızlandırıldığını vurguladı. Yetkili, elektrik santrallerindeki kömür stoklarının, ülkenin kömür üretimini artırma çabaları sürerken, ülkenin elektrik arzına güçlü destek sağlayarak genişlemeye devam ettiğini bildirdi. Resmi veriler, ülkenin enerji üretiminin geçen yılın ilk altı ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 3,96 trilyon kilovat-saate ulaştığını gösterdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yetkili Çin, Enerji Arzını Sağlamak İçin Çok Sayıda Önlem Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yetkili Çin, Enerji Arzını Sağlamak İçin Çok Sayıda Önlem Aldı - Son Dakika
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