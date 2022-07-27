Çin Demiryolu Grubu'nun Yurtdışı İşleri Yılın İlk Yarısında Arttı - Son Dakika
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Çin Demiryolu Grubu'nun Yurtdışı İşleri Yılın İlk Yarısında Arttı

27.07.2022 16:19
Çin Demiryolu Grubu'nun Yurtdışı İşleri Yılın İlk Yarısında Arttı

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Dünya çapında lider bir inşaat ve mühendislik yüklenicisi olan Çin Demiryolu Grubu Limited Şirketi, yılın ilk yarısında yurtdışı işlerinde artış bildirdi.

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Dünya çapında lider bir inşaat ve mühendislik yüklenicisi olan Çin Demiryolu Grubu Limited Şirketi, yılın ilk yarısında yurtdışı işlerinde artış bildirdi. Şirketin Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'na sunduğu bir rapora göre, şirket Ocak-Haziran döneminde yurtdışı pazarlarda bir yıl öncesine göre yüzde 90,7 artışla 79,83 milyar yuan (yaklaşık 11,79 milyar ABD doları) değerinde yeni sözleşmeler imzaladı. Rapora göre, yurtiçinde imzalanan yeni sözleşmelerin değeri, dönem boyunca bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,1 artışla 1,13 trilyon yuanın üzerine çıktı. Şirketin çeşitli işleri arasında altyapı geliştirmede yeni sözleşmelerin hacmi en yüksek seviyede gerçekleşti ve yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,7 artışla yaklaşık 1,03 trilyon yuana yükseldi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Demiryolu Grubu'nun Yurtdışı İşleri Yılın İlk Yarısında Arttı - Son Dakika

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