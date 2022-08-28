ABD'nin Yasağına Karşı Çıkan İş Dünyası Xinjiang Ürün Lerini Destekleyeceğine Dair Söz Verdi

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in iş çevresinden insanlar, ABD'nin Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nden ürün ithalatını yasaklayan sözde "Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası"na karşı durarak ortaya çıkan zorluklarla etkili bir biçimde başa çıkma konusunda kendilerine güvendiklerini söyledi. ABD'de Haziran ayı sonlarında yürürlüğe giren yasa, ithalatçılar aksini kanıtlamadıkça Xinjiang'dan gelen bütün malların "zorla çalıştırma ürünü" olarak damgalanmasını içeriyor. Çin, yasayı piyasa ilkelerini ciddi şekilde baltalayan, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal eden, dünya çapındaki sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını sarsan ve kaçınılmaz olarak da tüm tüketicilerin çıkarlarına zarar veren bir zorbalık uygulaması olarak kınadı. Çin Ulusal Tekstil ve Konfeksiyon Konseyi'nin endüstri departmanı müdür yardımcısı Liu Xin, Çin'in önemli pamuk üretim üssü Xinjiang'ın dünya çapındaki tekstil tedarik zincirinin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini söyledi.

Ülkenin tekstil endüstrisinin güçlü bir ayarlama ve uyum kabiliyetine sahip olduğunu ve eninde sonunda uyum tedbirleri sayesinde bu riskleri azaltacağını söyleyen Liu "Güven, yetenek ve dayanışma ile çeşitli risklerle ve zorluklarla etkili bir şekilde mücadele edeceğiz, iç ve dış pazarları aktif olarak genişleteceğiz ve Çin'in tekstil endüstri zincirinin güvenliğini hep birlikte devam ettireceğiz" dedi. Çin Demir Dışı Metaller Endüstri Birliği yetkilisi Lin Ruhai, Çin'in karbon zirvesi ve karbon nötrlüğü hedeflerini takip etmesi sebebiyle iç pazar talebinin artmayı sürdürdüğünü ve bunun Xinjiang'ın silikon endüstrisinin sağlam ve sürdürülebilir gelişimine büyük fayda sağlayacağını söyledi. Xinjiang'daki bir kimyasal üretim şirketinin yöneticisi, teknolojik inovasyonlara daha fazla odaklanacaklarını ve iş ortaklarını güvence altına almak amacıyla daha yüksek rekabet gücüne sahip yüksek kaliteli ürünler üreteceklerini kaydetti. Yöneticiye göre, üstün kaliteli ürünler, Amerika Birleşik Devletleri'nin kötü niyetli eylemine karşı koymak için en güçlü silah olacak. Çin Girişim Konfederasyonu yetkilisi Liu Hansong, örgütün küresel iş ortaklarının Xinjiang işletmelerinin sosyal sorumluluk üstlenme, istihdam yaratma ve uyumlu çalışma ilişkileri kurma uygulamalarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak amacıyla Çinli firmalarla birlikte aktif adımlar atacağını söyledi.