Röportaj: Çin ve Güney Kore Gelecekte Yeni İşbirlikleri İçin Hazır - Son Dakika
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Röportaj: Çin ve Güney Kore Gelecekte Yeni İşbirlikleri İçin Hazır

28.08.2022 14:31
Röportaj: Çin ve Güney Kore Gelecekte Yeni İşbirlikleri İçin Hazır

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nde uluslararası ilişkiler alanında araştırmacı olan Wang Junsheng, verdiği bir röportajda, Çin ile Güney Kore arasındaki ikili ilişkilerin, gelecekte işbirliği için birçok fırsat vaat eden yeni bir başlangıç noktasında olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nde uluslararası ilişkiler alanında araştırmacı olan Wang Junsheng, verdiği bir röportajda, Çin ile Güney Kore arasındaki ikili ilişkilerin, gelecekte işbirliği için birçok fırsat vaat eden yeni bir başlangıç noktasında olduğunu söyledi. Wang Junsheng'in yorumları, Çin ve Güney Kore'nin bu yıl diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünü kutladığı bir dönemde geldi. Wang, "Sadece 30 yılda Çin ve Güney Kore; siyaset, ekonomi, kültür ve güvenlik gibi alanlarda işbirliğinde kapsamlı ve hızlı bir gelişme kaydetti" dedi. Wang'e göre, 30 yıl boyunca ikili ilişkiler iki ülke için somut kazançlar getirdi. İki ülke karşılıklı siyasi güveni sürekli olarak derinleştirdi ve stratejik işbirliği yapan ortaklar haline geldi. İki ülke arasındaki ticaret 50 kattan fazla artarken karşılıklı yatırım 100 milyar ABD dolarını aştı. 2019 yılında Çin ile Güney Kore arasındaki yolcu seferlerinin sayısı ise 10 milyonu geçti.

İki ülke ekonomisinin yüksek oranda birbirini tamamladığına dikkat çeken Wang, hızla değişen küresel ekonomik pazarda, canlı iç talebe sahip muazzam bir pazar olan Çin'in Güney Kore işletmeleri için çok cazip olduğunu vurguladı. Wang, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık projesinin bu yılın başlarında yürürlüğe girmesi ve Çin-Güney Kore serbest ticaret görüşmelerinde kaydedilen önemli ilerleme nedeniyle ikili ticaretin daha fazla sıçrama yapmasını beklediğini söyledi. Wang ayrıca, üçüncü taraf pazarı ile 5G ve dijital ekonomi gibi gelişmekte olan sektörlerde de işbirliğine gidileceğini öngördü ve bu yeni alanların iki ülke için daha fazla fırsat yaratacağını belirtti. Daha yeşil bir kalkınmaya doğru geçiş sürerken Çin, 2030'dan önce karbondioksit emisyonlarını zirveye çıkarmayı ve 2060'tan önce karbon nötrlüğüne ulaşmayı hedefliyor. Benzer şekilde, Güney Kore de 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu taahhüt ediyor. Wang'e göre, yeşil kalkınma arayışındaki ortak hedef aynı zamanda gelecekteki işbirlikleri için de sağlam bir temel oluşturacak. Wang ileriye dönük olarak, iki halk arasındaki dostluğu geliştirmek amacıyla yerel yönetimler, düşünce kuruluşları, medya ve sivil toplum kuruluşları arasındaki alışverişi güçlendirmek için daha fazla adım atılmasını bekliyor. Çinli araştırmacı, Kovid-19 pandemisi ve bölgesel türbülansın getirdiği belirsizliklere rağmen, ikili işbirliği beklentileri konusunda iyimser. Wang, "Çin-Güney Kore ilişkilerinin önümüzdeki 30 yıl veya daha uzun bir süre içinde daha da yakınlaşacağını düşünüyorum" dedi ve şöyle ekledi: "İki ülke her zaman iyi komşu, iyi dost ve iyi ortaklar olmalıdır."

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Güney Kore, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Röportaj: Çin ve Güney Kore Gelecekte Yeni İşbirlikleri İçin Hazır - Son Dakika

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