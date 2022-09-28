Xi, Çin Özellikleri Taşıyan Sosyalizmin Yeni Zaferine Doğru İlerlemeye Vurgu Yaptı - Son Dakika
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Xi, Çin Özellikleri Taşıyan Sosyalizmin Yeni Zaferine Doğru İlerlemeye Vurgu Yaptı

28.09.2022 13:14
Xi, Çin Özellikleri Taşıyan Sosyalizmin Yeni Zaferine Doğru İlerlemeye Vurgu Yaptı

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Salı günü, Çin özellikleri taşıyan sosyalizmin yeni bir zaferine doğru kararlı bir şekilde ilerlemek için birbiriyle uyumlu çabalar gösterilmesine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Salı günü, Çin özellikleri taşıyan sosyalizmin yeni bir zaferine doğru kararlı bir şekilde ilerlemek için birbiriyle uyumlu çabalar gösterilmesine vurgu yaptı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, bu açıklamasını ÇKP'nin ve ülkenin son on yılda elde ettiği büyük başarıları konu alan bir sergiyi ziyareti sırasında yaptı.

Xi, 2012'deki 18. ÇKP Ulusal Kongresi'nden bu yana ÇKP Merkez Komitesi'nin, uzun süredir gündemde olan ancak bir türlü giderilemeyen birçok zorlu sorunun çözümünde tüm Partiyi, ülkeyi ve insanları biraraya getirerek önderlik ettiğini ve ulusun geleceğini ilgilendiren birçok başarıya imza attığını ve birçok siyasi, ekonomik, ideolojik ve doğal risklerin, zorlukların ve imtihanların üstesinden geldiğini de vurguladı. Xi, ÇKP ve ülkenin davasında tarihi başarıların ve değişimlerin yer bulduğunu ve bunun ülkeyi daha iyi kurumlar, daha sağlam maddi temeller ve ulusal yeniden gençleşmeyi gerçekleştirmek için daha proaktif bir zihniyetle donattığını sözlerine ekledi. Son on yıldaki stratejik önlemler, dönüştürücü uygulamalar, atılımlar ve önemli başarılar hakkında kamuoyu bilincini artırmaya yönelik daha fazla çaba gösterilmesi çağrısı yapan Xi ayrıca, tüm Parti, ülke ve halkın tarihsel güveni sürdürmesi ve tarihsel girişimi güçlendirmesi için bu dönemde ÇKP'nin, Yeni Çin'in, reform ve dışa açılmanın, sosyalizmin gelişiminin ve Çin ulusunun gelişiminin tarihindeki köklü değişikliklerin öneminin daha iyi anlaşılmasını istedi.

Diğer ÇKP ve devlet liderleri Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji ve Han Zheng de sergiyi ziyaret etti. "Yeni Çağda İlerlemek" teması altında düzenlenen sergide, yeni dönemde son 10 yıl boyunca Parti ve ülkenin davasındaki birçok başarıya ve değişime odaklanılıyor. Altı sergi alanına yayılan ve toplamda 30.000 metrekareden fazla alanı kaplayan sergide, aralarında resimler, maddi objeler ve modellerin bulunduğu 6.000'den fazla parça yer alıyor. Bunlar arasında Çin'in bilim, teknoloji ve üretimdeki önemli gelişmelerini gösteren obje ve modeller, devlet düzeyindeki önemli yayın projesi "Yeniden Canlanma Kütüphanesi" ve Çin'in aşırı yoksulluğu ortadan kaldırma kampanyası ve Kovid-19 ile mücadelesini gösteren sergi unsurları bulunuyor.

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Çin'in Yük Hacmi Ocak-Ağustos Döneminde Genişlemeye Devam Etti Çin'in Yük Hacmi Ocak-Ağustos Döneminde Genişlemeye Devam Etti Uzmanlar: Çin'in Konfüçyüs Mirası İyi Korunuyor Uzmanlar: Çin'in Konfüçyüs Mirası İyi Korunuyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Xi Jinping, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Çin Özellikleri Taşıyan Sosyalizmin Yeni Zaferine Doğru İlerlemeye Vurgu Yaptı - Son Dakika

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