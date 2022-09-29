Çin, ABD'den Tek Çin İlkesine Yönelik Taahhütlerini Yerine Getirmesini İstedi - Son Dakika
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Çin, ABD'den Tek Çin İlkesine Yönelik Taahhütlerini Yerine Getirmesini İstedi

29.09.2022 08:44
Çin, ABD'den Tek Çin İlkesine Yönelik Taahhütlerini Yerine Getirmesini İstedi

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'yi tek Çin ilkesine yönelik taahhütlerini basit ve net şekilde yerine getirmeye çağırdı.

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'yi tek Çin ilkesine yönelik taahhütlerini basit ve net şekilde yerine getirmeye çağırdı. Wang açıklamayı, günlük basın toplantısında, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Washington'un Taiwan ile "gayri resmi ilişkilerini" derinleştirmeye devam edeceği yönünde gün içinde yaptığı değerlendirme üzerine yaptı. Harris'in Japonya ziyareti sırasında Çin'in uluslararası kurallara dayalı düzenin kilit unsurlarına zarar verdiği yönündeki sözlerini de fark ettiklerini belirten Wang, ancak uluslararası düzeni yok edenin bizzat ABD olduğunu kaydetti. Sözcü, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Çin'in dört ay süren caydırma çabalarına aldırmayarak, Çin'in Taiwan bölgesine Ağustos'ta kışkırtıcı bir ziyaret gerçekleştirerek Taiwan'dan ülke diye söz ettiğini hatırlattı. Wang, Pelosi'nin bu davranışlarıyla Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin-ABD ilişkilerini zedelediğini ve Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrara zarar verdiğini söyledi.

Tek Çin ilkesinin uluslararası toplumun üzerinde uzlaşmaya vardığı yaygın bir görüş ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel bir norm olduğunu belirten Wang, ilkenin aynı zamanda Çin ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi için siyasi bir temel teşkil ettiğini kaydetti. Wang, ABD'nin Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiride yalnızca tek bir Çin olduğunu ve Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunu açıkça kabul ettiğini, ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini Çin'in tek yasal hükümeti olarak tanıdığını vurguladı. Sözcü, ABD tarafının bildirilerde, Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etme, Çin'in içişlerine karışma veya "iki Çin" veya "bir Çin, bir Taiwan" şeklinde bir politika izleme niyetinde olmadığını açıkça belirttiğini söyledi. "Birinin verdiği sözü tutması, en temel kuraldır" diyen Wang, "ABD tarafı taahhütlerini bile yerine getiremezken, kurallar hakkında konuşmak için nasıl yetkin olabilir? Olsa olsa uluslararası kuralların yıkıcısı olabilir" diye ekledi. Sözcü, "ABD tarafını taahhütlerini yerine getirmeye, Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiri ile tek Çin ilkesinin gerçek ve orijinal hallerine dönmeye, tek Çin ilkesine olan bağlılığını basit ve net şekilde yinelemeye ve Taiwan'ın bağımsızlığını savunan tüm ayrılıkçı faaliyetlere karşı olduğunu mutlak şekilde belirtmeye çağırıyoruz" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'den Tek Çin İlkesine Yönelik Taahhütlerini Yerine Getirmesini İstedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, ABD'den Tek Çin İlkesine Yönelik Taahhütlerini Yerine Getirmesini İstedi - Son Dakika
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