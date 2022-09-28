Çin Yeni Doğalgaz Boru Hattı İnşaatına Başladı - Son Dakika
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Çin Yeni Doğalgaz Boru Hattı İnşaatına Başladı

28.09.2022 13:04
Çin Yeni Doğalgaz Boru Hattı İnşaatına Başladı

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in batı bölgelerinden ülkenin doğusuna doğalgaz taşıyan mega enerji nakil projesine ait dördüncü boru hattının inşaat çalışmaları Çarşamba günü başladı.

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in batı bölgelerinden ülkenin doğusuna doğalgaz taşıyan mega enerji nakil projesine ait dördüncü boru hattının inşaat çalışmaları Çarşamba günü başladı. Toplam uzunluğu 3.340 km olan boru hattı, Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Wuqia ilçesinden, Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Zhongwei şehrine uzanıyor. İnşaatı yapan şirket olan Çin Petrol ve Gaz Boru Ağı Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Wei, boru hattının tamamlanması sonrasında mega enerji iletim projesinin yıllık kapasitesini 100 milyar metreküpe çıkaracağını söyledi. Zhang, şirketin ülkenin enerji güvenliğini sağlamak amacıyla petrol ve doğalgaz boru hattı ağı altyapısının inşasını desteklediğini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Yeni Doğalgaz Boru Hattı İnşaatına Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Yeni Doğalgaz Boru Hattı İnşaatına Başladı - Son Dakika
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