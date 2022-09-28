Çin'in Yük Hacmi Ocak-Ağustos Döneminde Genişlemeye Devam Etti - Son Dakika
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Çin'in Yük Hacmi Ocak-Ağustos Döneminde Genişlemeye Devam Etti

28.09.2022 16:45
Çin'in Yük Hacmi Ocak-Ağustos Döneminde Genişlemeye Devam Etti

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in resmi verilerine göre, ekonomik faaliyetin bir göstergesi olan ülkenin toplam yük hacmi, bu yıl Ocak'tan Ağustos'a kadar istikrarlı bir şekilde genişlemeye devam etti.

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in resmi verilerine göre, ekonomik faaliyetin bir göstergesi olan ülkenin toplam yük hacmi, bu yıl Ocak'tan Ağustos'a kadar istikrarlı bir şekilde genişlemeye devam etti. Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, ilk sekiz ayda yük hacmi 2019'un aynı dönemine göre yüzde 11,7 arttı. Demiryolu yük hacmi ilk sekiz ayda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 18,1 artarken, karayolu ve su yolu yük hacimleri sırasıyla yüzde 11,2 ve yüzde 10,1 yükseldi. Bu sekiz aylık dönemde, ülkenin ekspres teslimat iş hacmi de 2019'un aynı dönemine göre yüzde 83,5 arttı. Bakanlık sözcüsü Shu Chi, "Şu anda, ulusal ulaşım ağı genel olarak sorunsuz, ana lojistik göstergeler istikrarlı ve iyileşiyor" dedi. 8 Eylül'de, Shanghai Limanı'nın günlük konteyner hacmi ilk kez 160.000 yirmi fit eşdeğer birimi (TEU) aştı. Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı ve Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nın kargo hacmi, Mayıs ayının başına göre sırasıyla yüzde 82,7 ve yüzde 38,1 arttı. Shu, bakanlığın ekonomiyi desteklemek için ülke genelinde güvenli ve istikrarlı ulaşım ve lojistik sağlamak amacıyla çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Yük Hacmi Ocak-Ağustos Döneminde Genişlemeye Devam Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Yük Hacmi Ocak-Ağustos Döneminde Genişlemeye Devam Etti - Son Dakika
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