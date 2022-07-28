Xi Üstün Hizmetlerinden Dolayı Bir Taburu Ödüllendirdi

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin örnek teşkil eden bir karadan havaya füze taburunu ödüllendirmek için onursal bir bayrak veriyor, 27 Temmuz 2022. Xi Çarşamba günü Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kuruluşunun 95. yıl dönümü öncesinde üç askere 1 Ağustos Madalyası ve üstün hizmetlerinden dolayı bir askeri tabura da fahri bayrak takdim etti. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)